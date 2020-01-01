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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 травня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Найбільше випадків зареєстрували в Ковелі - 9 та Луцьку – 7, в Луцькому районі зареєстрували 3 випадки, по одному випадку зареєстрували в м. Нововолинську, Маневицькому та Ковельському районах. Одужало за добу 4 особи.

Загалом станом на 10.00 21 травня в області зареєстрували 698 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.

Одужало 172 особи. 21 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 147 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 50 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 124 випадки, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 5 випадків;
Ківерцівський район – 101 випадок, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Іваничівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 41 випадок, в тому числі 1 летальний;
Горохівський район – 29 випадків;
Володимир-Волинський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський район – 15 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Любомльський район – 8 випадків;
Шацький район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Турійський район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 4677 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.


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Теги: Волинь, статистика, коронавірус, райони
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