Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 травня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Найбільше випадків зареєстрували в Ковелі - 9 та Луцьку – 7, в Луцькому районі зареєстрували 3 випадки, по одному випадку зареєстрували в м. Нововолинську, Маневицькому та Ковельському районах. Одужало за добу 4 особи.Загалом станом на 10.00 21 травня в області зареєстрували 698 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР.Одужало 172 особи. 21 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 147 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 50 випадків, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 124 випадки, в тому числі 4 летальних;Ковельський район – 5 випадків;Ківерцівський район – 101 випадок, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 67 випадків, в т.ч. 5 летальних;Іваничівський район – 13 випадків;Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;Маневицький район – 41 випадок, в тому числі 1 летальний;Горохівський район – 29 випадків;Володимир-Волинський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;Камінь-Каширський район – 15 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Любомльський район – 8 випадків;Шацький район – 7 випадків;Рожищенський район – 6 випадків;Любешівський район – 4 випадки;Турійський район – 3 випадки;Ратнівський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежили 4677 осіб, в тому числі за останню добу – 188 осіб.