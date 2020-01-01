Майстриня-вишивальниця з Волині вже понад 45 років творить дива на полотні

Майстриня-вишивальницяіз села Березовичі вже понад 45 років творить дива на полотні.Про це йдеться на сторінці Війницької ОТГ."Вишиваю я з дитинства, але перші роботи за 70 років не збереглися. Залишилися ті, які вишивалися за 40-45 років. Першому моєму рушнику вже 50 років", - поділилася Галина Бутулай.Про кожен свій витвір волинянка розповідає з теплом і пам'ятає кожен виріб, який вишила."Вишивала хрестиком, вишивала низинкою... Коли мій перший внук закінчував школу, вишила йому рушник на подарунок. Другому внукові на останній дзвоник теж вишила рушник. Зараз вишиваю онучці, яка закінчує 11 клас", - зазначила майстриня.Жінка каже, що нелегкій справі навчила й онуку. Її перший виріб - рушничок, яким вкривають кошик на Великдень. У 10 років та вишила бісером ікони та подарувала їх церкві.