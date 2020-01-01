У селищі на Волині через замикання загорівся легковик
Сьогодні, 12:40
У селищі Стара Вижівка на вулиці Привокзальна зайнялася легкова автівка.
Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 10-й годині, 20 травня, інформує пресслужба волинських рятувальників.
За 12 хвилин пожежу, що виникла через несправність електричної системи, працівники 16-ї пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка ліквідували.
Вогонь пошкодив моторний відсік.
Головне фото - ілюстративне
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Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 10-й годині, 20 травня, інформує пресслужба волинських рятувальників.
За 12 хвилин пожежу, що виникла через несправність електричної системи, працівники 16-ї пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка ліквідували.
Вогонь пошкодив моторний відсік.
Головне фото - ілюстративне
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