У селищі на Волині через замикання загорівся легковик





Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 10-й годині, 20 травня, інформує пресслужба волинських рятувальників.



За 12 хвилин пожежу, що виникла через несправність електричної системи, працівники 16-ї пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка ліквідували.



Вогонь пошкодив моторний відсік.



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