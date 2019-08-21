На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому





Так, пізно ввечері 20 травня до поліції звернувся житель Маневицького району та повідомив, що після сімейного конфлікту пішов з дому його одинадцятирічний син, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські протягом години знайшли хлопця, той перебував у межах населеного пункту.



Поліцейські на батька склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адмінпорушення. Йдеться про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Аби на майбутнє запобігти таким інцидентам, правоохоронці провели із батьком дитини профілактичну бесіду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі поліцейські розшукали дитину.Так, пізно ввечері 20 травня до поліції звернувся житель Маневицького району та повідомив, що після сімейного конфлікту пішов з дому його одинадцятирічний син, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські протягом години знайшли хлопця, той перебував у межах населеного пункту.Поліцейські на батька склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адмінпорушення. Йдеться про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Аби на майбутнє запобігти таким інцидентам, правоохоронці провели із батьком дитини профілактичну бесіду.

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