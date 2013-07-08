У Ратнівському районі вночі горів житловий будинок
Сьогодні, 12:00
У селі Видраниця Ратнівського району горів житловий будинок з піноблоків та прибудова до гаража.
Пожежа трапилася вчора, 20 травня, о 2:53, інформують волинчькі рятувальники.
Вже о 3:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:15 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив дах на площі 162 метри, перекриття на площі 40 метрів, пошкодив речі домашнього вжитку.
Над ліквідацією пожежі працювали ратнівські вогнеборці спільно із працівниками місцевих пожежних команд сіл Заброди та Замшани.
Головне фото - ілюстративне.
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Пожежа трапилася вчора, 20 травня, о 2:53, інформують волинчькі рятувальники.
Вже о 3:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:15 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив дах на площі 162 метри, перекриття на площі 40 метрів, пошкодив речі домашнього вжитку.
Над ліквідацією пожежі працювали ратнівські вогнеборці спільно із працівниками місцевих пожежних команд сіл Заброди та Замшани.
Головне фото - ілюстративне.
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