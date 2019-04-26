вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будинок тещі та 300 000 гривень готівкою: що в декларації одіозного судді Ковтуненка

Будинок тещі та 300 000 гривень готівкою: що в декларації одіозного судді Ковтуненка
Суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко у 2019 році задекларував автівку, човен та 300 000 гривень готівки.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Нагадаємо, суддя Ковтуненко став відомим на Волині з часів Революції Гідності, коли саджав лідерів луцького Євромайдану під домашній арешт та обмежував участь у мирних зібраннях.

За результатами кампанії "Чесно", Віталій Ковтуненко порушив всі п’ять критеріїв доброчесності: зафіксували причетність його до винесення сумнівних рішень, порушення прав людини, порушення правил професійної етики, кримінальних правопорушень та порушення критерію прозорості статків.

Служитель Феміди має цивільну дружину Віру Смокович, що працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Її матері належить право власності на земельну ділянку в Липинах, площею 0.18 гектара та на житловий будинок на 169,3 "квадрати". Рішенням Луцького міськрайонного суду жінку, двох дітей та інваліда виселили із цього будинку. Не дочекавшись закінчення судової тяганини щодо законності такого виселення, будинок продали на торгах тещі Віталія Ковтуненка.

У власності Віталія Ковтуненка - Volkswagen TOUAREG 2011 року випуску, легковий причіп, човен Bark та причіп до нього. Дружина судді їздить на авто Honda 2018 року випуску.

За рік скандальний суддя заробив 558 612 гривень у ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській областi, тобто приблизно 46 тисяч гривень за місяць. Його дружина Віра Смокович отримала 813 302 за роботу суддею, тобто майже 68 тисяч гривень за місяць, 6 020 гривень соціальної допомоги та 20 955 гривень від викладання у Луцькому НТУ.

Віталій Ковтуненко тримає у банку 31 279 гривень, готівкою - 300 000 гривень. Віра Смокович має на рахунку 48 986 гривень, готівкою - 12 000 доларів (приблизно 336 тисяч гривень).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, суддя, Ковтуненко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хіба більше новин немає? У декларацію заглянути може не тільки ваш "журналист"
Відповісти
Він один з найбільших хабарників
Відповісти
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині
Сьогодні, 12:44
У селищі на Волині через замикання загорівся легковик
Сьогодні, 12:40
Будинок тещі та 300 000 гривень готівкою: що в декларації одіозного судді Ковтуненка
Сьогодні, 12:14
У Ратнівському районі вночі горів житловий будинок
Сьогодні, 12:00
На Волині розшукали 11-річну дитину, яка втекла з дому
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Три квартири, два авто і кругленька сума готівки: що у декларації волинського судді Три квартири, два авто і кругленька сума готівки: що у декларації волинського судді
08 травень, 17:36
Скільки у 2019 році заробила служитель Феміди луцького суду Скільки у 2019 році заробила служитель Феміди луцького суду
27 березень, 15:40
Будинок за 2 мільйона, авто і готівка: що нажив голова Господарського суду Волині Будинок за 2 мільйона, авто і готівка: що нажив голова Господарського суду Волині
26 квітень, 2019, 12:03
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
17 квітень, 2019, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 22 травня – міський, з 1 червня – міжобласний: прийняли рішення щодо запуску транспорту в Україні
20 травень, 15:33
 1
На Волині трапилася аварія за участю «швидкої» та «Жигуля»
Сьогодні, 13:03
 0
Повідомили відсоток завантаженості ліжок у лікарнях на Волині хворими на COVID-19
Сьогодні, 13:01
 0
З 1 червня «Укрзалізниця» готова відновити пасажирські перевезення
Сьогодні, 12:45
 0
Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8