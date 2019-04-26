Будинок тещі та 300 000 гривень готівкою: що в декларації одіозного судді Ковтуненка





Про це йдеться на



Нагадаємо, суддя Ковтуненко



За результатами



Служитель Феміди має цивільну дружину Віру Смокович, що працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Її матері належить право власності на земельну ділянку в Липинах, площею 0.18 гектара та на житловий будинок на 169,3 "квадрати". Рішенням Луцького міськрайонного суду жінку, двох дітей та інваліда виселили із цього будинку. Не дочекавшись закінчення судової тяганини щодо законності такого виселення, будинок продали на торгах тещі Віталія Ковтуненка.



У власності Віталія Ковтуненка - Volkswagen TOUAREG 2011 року випуску, легковий причіп, човен Bark та причіп до нього. Дружина судді їздить на авто Honda 2018 року випуску.



За рік скандальний суддя заробив 558 612 гривень у ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській областi, тобто приблизно 46 тисяч гривень за місяць. Його дружина Віра Смокович отримала 813 302 за роботу суддею, тобто майже 68 тисяч гривень за місяць, 6 020 гривень соціальної допомоги та 20 955 гривень від викладання у Луцькому НТУ.



Віталій Ковтуненко тримає у банку 31 279 гривень, готівкою - 300 000 гривень. Віра Смокович має на рахунку 48 986 гривень, готівкою - 12 000 доларів (приблизно 336 тисяч гривень).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко у 2019 році задекларував автівку, човен та 300 000 гривень готівки.Про це йдеться на сайті НАЗК.Нагадаємо, суддя Ковтуненко став відомим на Волині з часів Революції Гідності , коли саджав лідерів луцького Євромайдану під домашній арешт та обмежував участь у мирних зібраннях.За результатами кампанії "Чесно" , Віталій Ковтуненко порушив всі п’ять критеріїв доброчесності: зафіксували причетність його до винесення сумнівних рішень, порушення прав людини, порушення правил професійної етики, кримінальних правопорушень та порушення критерію прозорості статків.Служитель Феміди має цивільну дружину, що працює суддею Волинського окружного адміністративного суду. Її матері належить право власності на земельну ділянку в Липинах, площею 0.18 гектара та на житловий будинок на 169,3 "квадрати". Рішенням Луцького міськрайонного суду жінку, двох дітей та інваліда виселили із цього будинку. Не дочекавшись закінчення судової тяганини щодо законності такого виселення, будинок продали на торгах тещі Віталія Ковтуненка.У власності Віталія Ковтуненка - Volkswagen TOUAREG 2011 року випуску, легковий причіп, човен Bark та причіп до нього. Дружина судді їздить на авто Honda 2018 року випуску.За рік скандальний суддя заробив 558 612 гривень у ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській областi, тобто приблизно 46 тисяч гривень за місяць. Його дружина Віра Смокович отримала 813 302 за роботу суддею, тобто майже 68 тисяч гривень за місяць, 6 020 гривень соціальної допомоги та 20 955 гривень від викладання у Луцькому НТУ.Віталій Ковтуненко тримає у банку 31 279 гривень, готівкою - 300 000 гривень. Віра Смокович має на рахунку 48 986 гривень, готівкою - 12 000 доларів (приблизно 336 тисяч гривень).

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