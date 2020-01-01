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У МОН розповіли, яким буде навчання у школі з вересня

У МОН розповіли, яким буде навчання у школі з вересня
В Україні з вересня у школах буде опановуватися той матеріал, який припав на період карантину.

Про це у програмі "Сніданок з 1+1" розповіла т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, - інформує УНН.

"Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися у наших школах", - сказала Мандзій.

За її словами, до кінця червня до закладів загальної та середньої освіти будуть надіслані рекомендації для того, щоб вчителі із школи могли планувати структуру наступного року.

"Буде так зване "коригуюче навчання". Вчителі зможуть з’ясувати опанування того матеріалу учнями, який припав на карантин. І тут буде виключно індивідуальний підхід виключного кожного класу і кожного вчителя", - додала Мандзій.

За її словами, МОН не буде встановлювати терміни, але цю роботу передбачають зробити у вересні.

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Теги: вересень, навчання
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