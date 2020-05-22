Де на Волині не буде світла 22 травня. ПЕРЕЛІК

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-119 22.05.209:00-16:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяЦегівська сільська радаМар`янівське СТГорохівське МСТЦеркваФОП Шеренговський А.М.КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"с. Цегів:вул. Інтернаціональна,вул. Нова,вул. Зелена,вул. Молодіжнавул. Шевченка,вул. Радгоспна,вул. Центральнавул.ПольоваВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-16 09:30 – 15:20 Відділ культури і туризму (музична школа), КООП «Дружба», склад Дружби, КООП «Універмаг», м-н «Поляна», ФОП Мельник Валентин Іванович, ПрАТ «Фітоцентр» (аптека), ПАБ «Камінь», ФОП Попович Наталія Петрівна м. Камінь-Каширський, вул. Шевчунка (частково), пл. Культури (частково),1 ПЛ 10 кВ Л14-03 09:00-16:00ДТГО "Львівська залізниця " - станціяФОП Арендарчук Любов Петрівна - кіоскФОП Чечотка Богдан Васильович – д/о цехФОП Денисюк Ніна Володимирівна – д/о цехФОП Мельник Віктор Васильович - пилорамаДП "Цуманське ЛГ" – бар КолибаУДАІ УМВС України у Волинській обл. - постПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТзОВ "Астеліт"ТзОВ "Золотий екватор" - АЗС с. Кадищес. Рудочка2 ПЛ 10 кВ Л108-03 09:00-16:00с. Озерце – церква, школа, магазин ССТ,КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктФОП Бандура М . А. - торгове приміщенняПрАТ "Київстар " - мобільна базаФОП Глушко Галина Михайлівна - майстерняТзОВ "ВК "Діоніс" - виробниче приміщенняДП "Прикарпатзахідтранс" - СКЗФОП Лащук Л.М. - мотель, автосервісс. Кульчин ФОП Ващук - виробниче приміщенняФОП Олексієвець Микола Петрович - СТОТзОВ "Царство Нептуна"- виробниче приміщенняФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівникРак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Озерце – повністюс. Кульчин вул.Космонавтів, 23-49,вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Кірова, 10-34,вул.Космонавтів, 24-56(парні),вул.Садова,буд. 1-40,Побутовий споживач Панасюк М.В.3. 09:00-16:00Вишенька - дачі4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00с.Словатичівул. Перемоги1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-01, Л.97-02) 9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон"МП ПМКТзОВ "В.О.В. Євроцентр"ТзОВ "АТП 10706"ТзОВ "Негабарит"ТзОВ "ВКФ Будсервіс"ТзОВ "Термінал"ТзОВ"Олекса"ТзОВ "Автор"ПП "Студія-7"Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська1. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: медпункт, водобашня с.Білопіль вул.Центральна2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: вул.Шкільна3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. ВишневаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 від КТП-720 09:00 – 16:00 с. Сарнівка вул. Гагаріна, Гнатюка, Набережна, Зелена2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-123 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М., ФОП Романовський С.М.,ФАП, дитсадок, с.Княгининок, Милушівське споживче товариство, ФОП Баранова Д.В.,ВУЖКГ с.Княгининок, Община ХВЄ,ФОП Мельничук Т.Я., ФОП Явдошин А.В.,ФОП Книш С.М. с. Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру4 КТП-724 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Гайова1 Пл.-0.4 ктп-241 9:00- 17:00 с.Згорани церква магазин с.Згорани вул..Максимяка.Лугова.ДружбиПл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять1. 10:00 - 17:00с. Деревок, х. Подороб’єВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-18:00УЖК №1, м-н «Люкс»м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-15Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-54 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-927 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру1. 10:00 - 16:00.с Смідин вул: Квітнева,Гагаріна,Б Хммельницького.Вимкнень споживачів не заплановано