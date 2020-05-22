Де на Волині не буде світла 22 травня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-119 22.05.20
9:00-16:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Цегівська сільська рада
Мар`янівське СТ
Горохівське МСТ
Церква
ФОП Шеренговський А.М.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул.Польова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-16 09:30 – 15:20 Відділ культури і туризму (музична школа), КООП «Дружба», склад Дружби, КООП «Універмаг», м-н «Поляна», ФОП Мельник Валентин Іванович, ПрАТ «Фітоцентр» (аптека), ПАБ «Камінь», ФОП Попович Наталія Петрівна м. Камінь-Каширський, вул. Шевчунка (частково), пл. Культури (частково),
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л14-03 09:00-16:00
ДТГО "Львівська залізниця " - станція
ФОП Арендарчук Любов Петрівна - кіоск
ФОП Чечотка Богдан Васильович – д/о цех
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна – д/о цех
ФОП Мельник Віктор Васильович - пилорама
ДП "Цуманське ЛГ" – бар Колиба
УДАІ УМВС України у Волинській обл. - пост
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Астеліт"
ТзОВ "Золотий екватор" - АЗС с. Кадище
с. Рудочка
2 ПЛ 10 кВ Л108-03 09:00-16:00
с. Озерце – церква, школа, магазин ССТ,
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Бандура М . А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " - мобільна база
ФОП Глушко Галина Михайлівна - майстерня
ТзОВ "ВК "Діоніс" - виробниче приміщення
ДП "Прикарпатзахідтранс" - СКЗ
ФОП Лащук Л.М. - мотель, автосервіс
с. Кульчин ФОП Ващук - виробниче приміщення
ФОП Олексієвець Микола Петрович - СТО
ТзОВ "Царство Нептуна"- виробниче приміщення
ФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівник
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Озерце – повністю
с. Кульчин вул.Космонавтів, 23-49,
вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Кірова, 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40,
Побутовий споживач Панасюк М.В.
3. 09:00-16:00
Вишенька - дачі
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-01, Л.97-02) 9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон"
МП ПМК
ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"
ТзОВ "АТП 10706"
ТзОВ "Негабарит"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор"
ПП "Студія-7"
Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: медпункт, водобашня с.Білопіль вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: вул.Шкільна
3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. Вишнева
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-720 09:00 – 16:00 с. Сарнівка вул. Гагаріна, Гнатюка, Набережна, Зелена
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М., ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок, Милушівське споживче товариство, ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок, Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я., ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. с. Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
4 КТП-724 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Гайова
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-241 9:00- 17:00 с.Згорани церква магазин с.Згорани вул..Максимяка.Лугова.Дружби
2
Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Деревок, х. Подороб’є
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
с Смідин вул: Квітнева,Гагаріна,Б Хммельницького.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-119 22.05.20
9:00-16:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Цегівська сільська рада
Мар`янівське СТ
Горохівське МСТ
Церква
ФОП Шеренговський А.М.
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул.Польова
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 КТП-16 09:30 – 15:20 Відділ культури і туризму (музична школа), КООП «Дружба», склад Дружби, КООП «Універмаг», м-н «Поляна», ФОП Мельник Валентин Іванович, ПрАТ «Фітоцентр» (аптека), ПАБ «Камінь», ФОП Попович Наталія Петрівна м. Камінь-Каширський, вул. Шевчунка (частково), пл. Культури (частково),
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л14-03 09:00-16:00
ДТГО "Львівська залізниця " - станція
ФОП Арендарчук Любов Петрівна - кіоск
ФОП Чечотка Богдан Васильович – д/о цех
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна – д/о цех
ФОП Мельник Віктор Васильович - пилорама
ДП "Цуманське ЛГ" – бар Колиба
УДАІ УМВС України у Волинській обл. - пост
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Астеліт"
ТзОВ "Золотий екватор" - АЗС с. Кадище
с. Рудочка
2 ПЛ 10 кВ Л108-03 09:00-16:00
с. Озерце – церква, школа, магазин ССТ,
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
ФОП Бандура М . А. - торгове приміщення
ПрАТ "Київстар " - мобільна база
ФОП Глушко Галина Михайлівна - майстерня
ТзОВ "ВК "Діоніс" - виробниче приміщення
ДП "Прикарпатзахідтранс" - СКЗ
ФОП Лащук Л.М. - мотель, автосервіс
с. Кульчин ФОП Ващук - виробниче приміщення
ФОП Олексієвець Микола Петрович - СТО
ТзОВ "Царство Нептуна"- виробниче приміщення
ФОП Павленко Віталій Анатолійович - корівник
Рак Галина Іванівна - виробниче приміщення с. Озерце – повністю
с. Кульчин вул.Космонавтів, 23-49,
вул.5-го Лютого, 1-20,вул.Кірова, 10-34,
вул.Космонавтів, 24-56(парні),
вул.Садова,буд. 1-40,
Побутовий споживач Панасюк М.В.
3. 09:00-16:00
Вишенька - дачі
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-01, Л.97-02) 9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон"
МП ПМК
ТзОВ "В.О.В. Євроцентр"
ТзОВ "АТП 10706"
ТзОВ "Негабарит"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор"
ПП "Студія-7"
Ковельське РЖКП №2 м.Ковель, вул.Володимирська, вул.Варшавська
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: медпункт, водобашня с.Білопіль вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: вул.Шкільна
3. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт с.Кремеш вул. Вишнева
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-720 09:00 – 16:00 с. Сарнівка вул. Гагаріна, Гнатюка, Набережна, Зелена
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3 ПЛ-10 кВ Л-67-01 до к.10 ЗТП-83 (КТП-86,87, 277, 434, 540, 319) 09:00 – 17:00 ФОП Бунько П.М., ФОП Романовський С.М.,
ФАП, дитсадок, с.Княгининок, Милушівське споживче товариство, ФОП Баранова Д.В.,
ВУЖКГ с.Княгининок, Община ХВЄ,
ФОП Мельничук Т.Я., ФОП Явдошин А.В.,
ФОП Книш С.М. с. Княгининок вул. Тополева, Соборна, Поліська, Черешнева, Лугова, Інтернатська, Миру
4 КТП-724 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Гайова
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-241 9:00- 17:00 с.Згорани церква магазин с.Згорани вул..Максимяка.Лугова.Дружби
2
Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Деревок, х. Подороб’є
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
УЖК №1, м-н «Люкс»
м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
с Смідин вул: Квітнева,Гагаріна,Б Хммельницького.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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