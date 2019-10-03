На Волині трапилася аварія за участю «швидкої» та «Жигуля»
Сьогодні, 13:03
На автодорозі Р-15 в селі Литовеж водій автомобіля марки "ВАЗ 2115" не надав дорогу спецавтомобілю екстреної медичної допомоги марки Ford Transit.
Повідомлення про ДТП до поліції поступило вчора, 20 травня, близько 11-ї години, інформує Іваничівське відділення поліції.
Зазначають, спецавтомобіль наближався з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним сигналом позаду в попутному напрямку. Керманич "ВАЗу", здійснюючі об’їзд, не впевнився в безпечній швидкості та здійснив зіткнення із "швидкою".
Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих, на щастя, в аварії немає.
На водія автомобіля марки "ВАЗ" склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст . 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 122 ч.3. (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про ДТП до поліції поступило вчора, 20 травня, близько 11-ї години, інформує Іваничівське відділення поліції.
Зазначають, спецавтомобіль наближався з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним сигналом позаду в попутному напрямку. Керманич "ВАЗу", здійснюючі об’їзд, не впевнився в безпечній швидкості та здійснив зіткнення із "швидкою".
Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих, на щастя, в аварії немає.
На водія автомобіля марки "ВАЗ" склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст . 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 122 ч.3. (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині трапилася аварія за участю «швидкої» та «Жигуля»
Сьогодні, 13:03
Новопризначеного чиновника відсторонили від роботи через скандал з інтернатами на Волині
Сьогодні, 12:44
У селищі на Волині через замикання загорівся легковик
Сьогодні, 12:40