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На Волині трапилася аварія за участю «швидкої» та «Жигуля»

На Волині трапилася аварія за участю «швидкої» та «Жигуля»
На автодорозі Р-15 в селі Литовеж водій автомобіля марки "ВАЗ 2115" не надав дорогу спецавтомобілю екстреної медичної допомоги марки Ford Transit.

Повідомлення про ДТП до поліції поступило вчора, 20 травня, близько 11-ї години, інформує Іваничівське відділення поліції.

Зазначають, спецавтомобіль наближався з увімкненим синім проблисковим маячком та спеціальним сигналом позаду в попутному напрямку. Керманич "ВАЗу", здійснюючі об’їзд, не впевнився в безпечній швидкості та здійснив зіткнення із "швидкою".

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих, на щастя, в аварії немає.

На водія автомобіля марки "ВАЗ" склали протоколи про адміністративне правопорушення за ст . 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 122 ч.3. (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.

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Теги: Іваничівський район, швидка, аварія
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