У Липинах зіткнулися Mercedes та мотоцикл

На вулиці Окружній у селі Липини Луцького району зіткнулися автомобіль Mercedes Benz під керуванням 27-річного лучанина та мотоцикл Patriot, за кермом якого перебував 17-річний місцевий житель.Аварія сталася 20 травня близько 14:00, інформує ГУНП в області.У результаті ДТП постраждав мотоцикліст. Утім, його не госпіталізовували.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.