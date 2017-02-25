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У Луцьку компанія молодиків побила і пограбувала перехожого чоловіка

У Луцьку компанія молодиків побила і пограбувала перехожого чоловіка
Луцькі патрульні затримали по гарячих слідах ймовірних грабіжників.

Так, 21 травня приблизно о 5-ї годині ранку на проспекті Відродження патрульні помітили чоловіка, який потребував допомоги, - інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Зупинившись, чоловік повідомив поліцейським, що кілька хвилин назад його побила компанія молодих людей та забрала у нього велосипед, мобільний телефон та рюкзак з речами.

Екіпаж отримавши необхідну інформацію, одразу почав відпрацьовував прилеглу територію. Вже за кілька хвилин, охоронці правопорядку виявили на вулиці Сагайдачного групу осіб, котрі, ймовірно, вчинили протиправні дії, та на яких вказав потерпілий.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: патрульні, грабіжники, затримання, Луцьк
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