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Подружжя з України застрягло в Індії через карантин: жінка на 9-му місяці вагітності. ВІДЕО

Подружжя з України застрягло в Індії через карантин: жінка на 9-му місяці вагітності. ВІДЕО
З Індії, де зафіксували майже 86 тисяч хворих на COVID-19, через карантин не змогла повернутися пара українців.

У них були квитки на літак до України з відпустки ще у березні, але рейс скасували. Гроші вже давно скінчилися. Ситуація ускладнена тим, що жінка на дев’ятому місяці вагітності і їй народжувати з дня на день, - йдеться у сюжеті ТСН.

На Гоа Олег та Марія Тарнавські прилетіли наприкінці січня, мали повернутися на Львівщину у березні, але їхній рейс скасували через карантин, а грошей за квитки - не повернули. На евакуаційні рейси пара теж не потрапила.

"25-го і 26-го березня була евакуація. Рейси з Делі, але туди доїхати було неможливо, оскільки країна вся була перекрита повністю, навіть в сусідній населений пункт неможливо було виїхати", - згадує пан Олег.  

На евакуаційний рейс у травні не потрапили вже через термін пологів. Марія має народити з дня на день.

Подружжя розповідає: коли через карантин зачинилися магазини, харчувалися тим, що знаходили на вулиці. Власні ж гроші скінчилися вже давно. Через соцмережі звернулися до небайдужих, аби зібрати бодай трохи коштів. Тим більше, попереду довгоочікувана подія.

Нині подружжю вже допомагають дипломати та волонтери: грошима, їжею та речами. Вони переїхали в краще житло, однак, скільки змушені будуть пробути в Індії - не знають: "Може місяць чи два, а може більше. Поки не будуть зроблені документи на дитину, ми повертатись назад не зможемо".

У Міністерстві закордонних справ про Олега та Марію знають. З ними постійно на зв’язку співробітники посольства України в Індії.

"Щодо повернення родини Олега, Марії та, сподіваємося, вже і дитини в Україну, то будуть розглянуті найбільш безпечні маршрути їхнього повернення. А для цього і мати, і дитина мають бути відповідно готові до такого тривалого перельоту", - зазначає заступниця керівника управління консульського захисту МЗС Олена Ялова

В посольстві України в Індії запевняють, що родину вже забезпечили усім необхідним: "Фінансову спонсорську допомогу їм перерахували гроші, вони задоволені, вдячні. Останнім часом вони перестали жалітися на посольство, але продовжують жалітися на уряд, бо не організовуються евакуаційні рейси на безкоштовній основі".

Подружжя чекає на народження доньки. Ім’я їй не обрали, але, враховуючи таку незаплановано довгу відпустку в Індії, припускають, що воно буде індійським.



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Теги: Індія, подружжя, карантин
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