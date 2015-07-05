На Донбасі підірвали вантажівку з українськими бійцями: є загиблий і поранені





Про це інформуютьт у штабі ООС у Facebook.



"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування", - йдеться у повідомлені.



Постраждалих воїнів доставили до лікарні та надали медичну допомогу.



Також у штабі зазначають, що для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували навне озброєння. Втрати загарбників уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луганщині 21 травня у результаті обстрілу окупантами вантажного автомобіля загинув український військовий.Про це інформуютьт у штабі ООС у Facebook."Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування", - йдеться у повідомлені.Постраждалих воїнів доставили до лікарні та надали медичну допомогу.Також у штабі зазначають, що для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували навне озброєння. Втрати загарбників уточнюють.

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