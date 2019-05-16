Компанія «Укртелеком» незаконно орендувала частину приміщення школи на Волині
Сьогодні, 14:25
Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом, аби розірвати договір оренди й повернути загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня села Карасин Камінь-Каширського району частину приміщення, яку орендар використовував не за призначенням.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених органами влади Камінь-Каширського району під час передачі майна в оренду, приміщення школи передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою (розміщення відділення ПАТ "Укртелеком"), що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Наполягаючи на визнанні договору оренди недійсним, прокуратура домагалася розірвання договору оренди й повернення приміщення навчальному закладу.
Під час судового розгляду справи відповідач – ПАТ "Укртелеком" – добровільно виконав позовні вимоги прокурора, звільнив і повернув орендовану частину приміщення школи вартістю 200 тисяч гривень.
Провадження в справі закрили.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених органами влади Камінь-Каширського району під час передачі майна в оренду, приміщення школи передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою (розміщення відділення ПАТ "Укртелеком"), що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Наполягаючи на визнанні договору оренди недійсним, прокуратура домагалася розірвання договору оренди й повернення приміщення навчальному закладу.
Під час судового розгляду справи відповідач – ПАТ "Укртелеком" – добровільно виконав позовні вимоги прокурора, звільнив і повернув орендовану частину приміщення школи вартістю 200 тисяч гривень.
Провадження в справі закрили.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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