Компанія «Укртелеком» незаконно орендувала частину приміщення школи на Волині

Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом, аби розірвати договір оренди й повернути загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня села Карасин Камінь-Каширського району частину приміщення, яку орендар використовував не за призначенням.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених органами влади Камінь-Каширського району під час передачі майна в оренду, приміщення школи передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою (розміщення відділення ПАТ "Укртелеком"), що прямо заборонено Законом України "Про освіту".Наполягаючи на визнанні договору оренди недійсним, прокуратура домагалася розірвання договору оренди й повернення приміщення навчальному закладу.Під час судового розгляду справи відповідач – ПАТ "Укртелеком" – добровільно виконав позовні вимоги прокурора, звільнив і повернув орендовану частину приміщення школи вартістю 200 тисяч гривень.Провадження в справі закрили.