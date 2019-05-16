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Компанія «Укртелеком» незаконно орендувала частину приміщення школи на Волині

Компанія «Укртелеком» незаконно орендувала частину приміщення школи на Волині
Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом, аби розірвати договір оренди й повернути загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня села Карасин Камінь-Каширського району частину приміщення, яку орендар використовував не за призначенням.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Прокурори з'ясували, що унаслідок порушень, допущених органами влади Камінь-Каширського району під час передачі майна в оренду, приміщення школи передали суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою (розміщення відділення ПАТ "Укртелеком"), що прямо заборонено Законом України "Про освіту".

Наполягаючи на визнанні договору оренди недійсним, прокуратура домагалася розірвання договору оренди й повернення приміщення навчальному закладу.

Під час судового розгляду справи відповідач – ПАТ "Укртелеком" – добровільно виконав позовні вимоги прокурора, звільнив і повернув орендовану частину приміщення школи вартістю 200 тисяч гривень.

Провадження в справі закрили.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, Укртелеком, оренда
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