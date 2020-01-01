В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги при COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА)."Лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу імуноферментного аналізу (ІФА)", – йдеться в пункті 4 оновлених Стандартів медична допомога "Коронавірусна хвороба COVID-19".Також у наказі перерахованы категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, що підлягає дослідженню, строки відбору матеріалу та перелік самих тестів.Перелік осіб, яким повинні робити ПЛР і ІФА-тести:- пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби;- пацієнти з пневмонією;- особи, які контактували з людьми, у яких підтверджена недуга;- особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції;- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або доглядають за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару;- працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19;- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла;- працівники Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби;- інші медичні та фармацевтичні працівники.Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що між ІФА-тестами та ПЛР-тестами (полімеразна ланцюгова реакція) є відмінність: ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто, чи була у людини інфекція, чи перехворіла вона, а ПЛР-тести визначають наявність геному в організмі людини.Він додав, що визначати результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл зможуть лабораторії, які розташовані безпосередньо в лікарнях.