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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть

В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги при COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).

"Лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу імуноферментного аналізу (ІФА)", – йдеться в пункті 4 оновлених Стандартів медична допомога "Коронавірусна хвороба COVID-19".

Також у наказі перерахованы категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, що підлягає дослідженню, строки відбору матеріалу та перелік самих тестів.

Перелік осіб, яким повинні робити ПЛР і ІФА-тести:

- пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби;

- пацієнти з пневмонією;

- особи, які контактували з людьми, у яких підтверджена недуга;

- особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції;

- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або доглядають за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару;

- працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19;

- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла;

- працівники Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби;

- інші медичні та фармацевтичні працівники.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що між ІФА-тестами та ПЛР-тестами (полімеразна ланцюгова реакція) є відмінність: ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто, чи була у людини інфекція, чи перехворіла вона, а ПЛР-тести визначають наявність геному в організмі людини.

Він додав, що визначати результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл зможуть лабораторії, які розташовані безпосередньо в лікарнях.

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Теги: тестування, коронавірус, ПЛР, ІФА, антитіла
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