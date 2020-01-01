В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть
Сьогодні, 15:02
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ про затвердження змін до стандартів медичної допомоги при COVID-19, яким в Україні запроваджується лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА).
"Лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу імуноферментного аналізу (ІФА)", – йдеться в пункті 4 оновлених Стандартів медична допомога "Коронавірусна хвороба COVID-19".
Також у наказі перерахованы категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, що підлягає дослідженню, строки відбору матеріалу та перелік самих тестів.
Перелік осіб, яким повинні робити ПЛР і ІФА-тести:
- пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби;
- пацієнти з пневмонією;
- особи, які контактували з людьми, у яких підтверджена недуга;
- особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції;
- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або доглядають за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару;
- працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19;
- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла;
- працівники Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби;
- інші медичні та фармацевтичні працівники.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що між ІФА-тестами та ПЛР-тестами (полімеразна ланцюгова реакція) є відмінність: ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто, чи була у людини інфекція, чи перехворіла вона, а ПЛР-тести визначають наявність геному в організмі людини.
Він додав, що визначати результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл зможуть лабораторії, які розташовані безпосередньо в лікарнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і методу імуноферментного аналізу (ІФА)", – йдеться в пункті 4 оновлених Стандартів медична допомога "Коронавірусна хвороба COVID-19".
Також у наказі перерахованы категорії осіб, які підлягають тестуванню методами ПЛР та ІФА, біологічний матеріал, що підлягає дослідженню, строки відбору матеріалу та перелік самих тестів.
Перелік осіб, яким повинні робити ПЛР і ІФА-тести:
- пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби;
- пацієнти з пневмонією;
- особи, які контактували з людьми, у яких підтверджена недуга;
- особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції;
- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або доглядають за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару;
- працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих COVID-19;
- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла;
- працівники Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби;
- інші медичні та фармацевтичні працівники.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що між ІФА-тестами та ПЛР-тестами (полімеразна ланцюгова реакція) є відмінність: ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, тобто, чи була у людини інфекція, чи перехворіла вона, а ПЛР-тести визначають наявність геному в організмі людини.
Він додав, що визначати результати тестів імуноферментного аналізу на визначення антитіл зможуть лабораторії, які розташовані безпосередньо в лікарнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус станом на 20 травня
20 травень, 17:38
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
Сьогодні, 15:39
В Україні запровадили дослідження на антитіла до коронавірусу: кого тестуватимуть
Сьогодні, 15:02