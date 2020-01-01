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Волинянина, який обматюкав поліцейських, оштрафували на 51 гривню

Волинянина, який обматюкав поліцейських, оштрафували на 51 гривню
Жителя Маневиччини покарали за нецензурну лайку у громадському місці у виді 51 гривні штрафу.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише "Район. Маневиччі"

З протоколу стало відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БСМ", яка знаходиться в селі Оконськ. Житель району виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до працівників поліції, чим порушував громадський порядок, за що передбачили відповідальність.

З порушника стягнули 420 гривень судового збору у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.

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Теги: Волинь, громадський порядок, суд
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