Волинянина, який обматюкав поліцейських, оштрафували на 51 гривню
Сьогодні, 15:08
Жителя Маневиччини покарали за нецензурну лайку у громадському місці у виді 51 гривні штрафу.
Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише "Район. Маневиччі"
З протоколу стало відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БСМ", яка знаходиться в селі Оконськ. Житель району виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до працівників поліції, чим порушував громадський порядок, за що передбачили відповідальність.
З порушника стягнули 420 гривень судового збору у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.
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Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише "Район. Маневиччі"
З протоколу стало відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БСМ", яка знаходиться в селі Оконськ. Житель району виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до працівників поліції, чим порушував громадський порядок, за що передбачили відповідальність.
З порушника стягнули 420 гривень судового збору у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.
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