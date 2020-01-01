Волинянина, який обматюкав поліцейських, оштрафували на 51 гривню





Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень,



З протоколу стало відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БСМ", яка знаходиться в селі Оконськ. Житель району виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до працівників поліції, чим порушував громадський порядок, за що передбачили відповідальність.



З порушника стягнули 420 гривень судового збору у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя Маневиччини покарали за нецензурну лайку у громадському місці у виді 51 гривні штрафу.Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише "Район. Маневиччі"З протоколу стало відомо, що перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на АЗС "БСМ", яка знаходиться в селі Оконськ. Житель району виражався нецензурною лайкою, образливо чіплявся до працівників поліції, чим порушував громадський порядок, за що передбачили відповідальність.З порушника стягнули 420 гривень судового збору у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.

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