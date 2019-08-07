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У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО

У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
Аварія за участю легковика та мікроавтобуса сталася 21 травня на проспекті Перемоги в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 12:30 на проспекті Перемоги, неподалік стадіону, мікроавтобус в’їхав у легковик BMW, що рухався попереду.

Зазначають, що водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи із вулиці Генерала Шухевича, не надав переваги в русі легковику на єврономерах, що рухався головною дорогою.

У мікроавтобус і легковик отримали механічні пошкодження.

На місці події працювали патрульні поліцейські.

У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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