У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Аварія за участю легковика та мікроавтобуса сталася 21 травня на проспекті Перемоги в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 12:30 на проспекті Перемоги, неподалік стадіону, мікроавтобус в’їхав у легковик BMW, що рухався попереду.
Зазначають, що водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи із вулиці Генерала Шухевича, не надав переваги в русі легковику на єврономерах, що рухався головною дорогою.
У мікроавтобус і легковик отримали механічні пошкодження.
На місці події працювали патрульні поліцейські.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 12:30 на проспекті Перемоги, неподалік стадіону, мікроавтобус в’їхав у легковик BMW, що рухався попереду.
Зазначають, що водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи із вулиці Генерала Шухевича, не надав переваги в русі легковику на єврономерах, що рухався головною дорогою.
У мікроавтобус і легковик отримали механічні пошкодження.
На місці події працювали патрульні поліцейські.
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У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
Сьогодні, 15:39