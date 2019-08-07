У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 12:30 на проспекті Перемоги, неподалік стадіону, мікроавтобус в’їхав у легковик BMW, що рухався попереду.



Зазначають, що водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи із вулиці Генерала Шухевича, не надав переваги в русі легковику на єврономерах, що рухався головною дорогою.



У мікроавтобус і легковик отримали механічні пошкодження.



На місці події працювали патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю легковика та мікроавтобуса сталася 21 травня на проспекті Перемоги в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 12:30 на проспекті Перемоги, неподалік стадіону, мікроавтобус в’їхав у легковик BMW, що рухався попереду.Зазначають, що водій мікроавтобуса Mercedes, виїжджаючи із вулиці Генерала Шухевича, не надав переваги в русі легковику на єврономерах, що рухався головною дорогою.У мікроавтобус і легковик отримали механічні пошкодження.На місці події працювали патрульні поліцейські.

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