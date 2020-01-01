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«...І до міста їхати не треба». Формула заміського життя від Андрія Разумовського*

«...І до міста їхати не треба». Формула заміського життя від Андрія Разумовського*
Аби життя за містом було комфортним і повноцінним, людина повинна мати усі необхідні їй локації — у тому числі для ділової активності – в межах пішохідної доступності, вважає луцький забудовник, директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Про це Разумовський говорив під час нещодавнього онлайн-інтерв'ю, - йдеться на сайті забудовника.

«В мене і раніше була ця ідея. Але тепер, під час карантину, я остаточно переконався у її правильності і перспективності. Все необхідне для сучасної людини повинне були в межах її пішохідної доступності — це ніби усі і так розуміють. Але чомусь вважається, що такий принцип нереальний для заміського життя. А я вважаю, що це — цілком можливо.

Як виглядав мій робочий день до карантину? Зранку їду 20 хвилин до Луцька на роботу. В кінці дня - ще 20 хв назад. З урахуванням решти дрібниць — заїздом в магазини чи аптеки, приміром, – на це у мене йшло до години часу. А якщо захотів поїхати додому на обід? Ще стільки ж...

А чому б не взяти і максимально локалізувати всі місця, які потрібні сучасній людині, всі послуги — на місці?

Реалізувати це маємо намір у нашому ЖК «Струмочок». Його територія з двома чергами — близько 11 гектарів. Вважаю, що на цій території повинні бути, як мінімум:

- приватний дитячий садочок;
- початкова школа;
- спортивна зала;
- відкритий спортивний майданчик з біговою доріжкою, тренажерів для занять кросфітом тощо;
- продуктовий магазин;
- аптека;
- кабінет сімейного лікаря;
- кав'ярня з власною випічкою;
- івент-хол для організації сімейних свят і корпоративів;
- кімнати коворкінгу;
- місце для проведення нарад і ділових зустрічей;
- спа-зона з басейном і сауною;
- салон краси;
- поштомат...

Карантин у мене виробив нову звичку: через день о 7 ранку я займаюся спортом, будучи на відеозв’язку з тренером. Вдома, у себе на подвір'ї, на свіжому повітрі. Заряд бадьорості неймовірний. Для чого кудись їхати?

Сьогодні багато бізнес-процесів переведені в онлайн — це зручніше і швидше. А якщо за кількасот метрів від тебе є зручне місце для проведення презентації — чому б туди не запросити решту людей? А якщо поряд — комерційна нерухомість, де можна відкрити офіс своєї компанії — чому б так не зробити?

До слова, ми плануємо у новому багатоквартирному будинку «Струмочка» - «Амстердамі» — розмістити офіс Будівельної компанії «Інвестор» . Тим більше, що багато наших колег мають житло у «Струмочку».

А щоб бізнесу, який утримуватиме цю інфраструткру, було більше зацікавлення працювати на території «Струмочка», частину цих закладів ми відкриємо для користування мешканцями нашого і прилеглих сіл.

Ну подумайте: навіщо витрачати дві години в день на сидіння за кермом, стояння на світлофорах? Краще в цей час займатися спортом, погратися з дитиною, випити кави зі свіжим круасаном у себе біля дому...

Гадаю, реалізувати таку ідею у «Струмочку» — цілком реально. І ми вже над цим працюємо».


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Теги: Андрій Разумовський, заміське життя, переваги
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