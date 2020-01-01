Пожежа у Рожищі: поліцейський обливався водою і кидався у вогонь, аби врятувати речі постраждалих
Сьогодні, 16:16
Ківерцівський поліцейський допомагав людям під час пожежі, що спалахнула в багатоквартирному будинку у Рожищі 18 травня.
Про це повідомляє ГУНП.
Нагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва. Вогонь охопив 400 "квадратів" площі.
Приміщення було домом для 11 сімей. Протягом декількох годин рятувальники намагалися вгамувати пожежу, однак будівля вигоріла вщент, лишись лише стіни.
Того дня надавав допомогу постраждалим і співробітник поліції – старший інспектор-черговий Ківерцівського відділу, 39-річний майор поліції Сергій Воробйов, який проживає у Рожищі неподалік від місця пригоди.
Поліцейський кидався у вогонь, обливався водою і знову заходив у квартири, які горіли, аби допомогти людям винести цінні речі, одяг, дитячі іграшки.
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Про це повідомляє ГУНП.
Нагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва. Вогонь охопив 400 "квадратів" площі.
Приміщення було домом для 11 сімей. Протягом декількох годин рятувальники намагалися вгамувати пожежу, однак будівля вигоріла вщент, лишись лише стіни.
Того дня надавав допомогу постраждалим і співробітник поліції – старший інспектор-черговий Ківерцівського відділу, 39-річний майор поліції Сергій Воробйов, який проживає у Рожищі неподалік від місця пригоди.
Поліцейський кидався у вогонь, обливався водою і знову заходив у квартири, які горіли, аби допомогти людям винести цінні речі, одяг, дитячі іграшки.
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Сьогодні, 16:16