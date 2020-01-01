Пожежа у Рожищі: поліцейський обливався водою і кидався у вогонь, аби врятувати речі постраждалих





Про це повідомляє ГУНП.



Нагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення



Приміщення було



Того дня надавав допомогу постраждалим і співробітник поліції – старший інспектор-черговий Ківерцівського відділу, 39-річний майор поліції Сергій Воробйов, який проживає у Рожищі неподалік від місця пригоди.



Поліцейський кидався у вогонь, обливався водою і знову заходив у квартири, які горіли, аби допомогти людям винести цінні речі, одяг, дитячі іграшки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський поліцейський допомагав людям під час пожежі, що спалахнула в багатоквартирному будинку у Рожищі 18 травня.Про це повідомляє ГУНП.Нагадаємо, 18 травня у Рожищі горіло приміщення колишнього гуртожитку на вулиці Сухарєва . Вогонь охопив 400 "квадратів" площі.Приміщення було домом для 11 сімей . Протягом декількох годин рятувальники намагалися вгамувати пожежу, однак будівля вигоріла вщент, лишись лише стіни.Того дня надавав допомогу постраждалим і співробітник поліції – старший інспектор-черговий Ківерцівського відділу, 39-річний майор поліції Сергій Воробйов, який проживає у Рожищі неподалік від місця пригоди.Поліцейський кидався у вогонь, обливався водою і знову заходив у квартири, які горіли, аби допомогти людям винести цінні речі, одяг, дитячі іграшки.

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