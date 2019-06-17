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Синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні

Синоптик розповіла, якою буде погода влітку в Україні
Весна цього року в Україні видалася холодною та дивувала сильними заморозками, потужними зливами і градами, а місцями навіть снігом.

ТСН.ua дізнався у синоптика українського Гідрометцентру Зої Олійник, яким же буде літо.

Так, за її словами літо буде теплим з періодами спеки.

"Після холодної весни буде літо. Будуть періоди спеки, але які це будуть проміжки – це вже визначають короткострокові прогнози. Літо завжди тепліше навіть самої теплої весни", - сказала Зоя Олійник.

Вона також додала, що тепло в Україну принесе вже перший літній місяць і у червні середня температура повітря становитиме 20-25 градусів тепла. За словами Зої Олійник, є ймовірність того, що влітку будуть і періоди похолодання, які будуть пов'язані з дощами, але температура нижче 18-19 градусів тепла не повинна опускатися.

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Теги: синоптик, прогноз, літо, Україна
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