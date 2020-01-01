У Ковелі через спалах COVID-19 хочуть відмінити святкування Дня міста

У Ковелі відмінити святкові заходи з нагоди Дня міста.Про це йдеться на сайті мерії.Як розповів заступник міського голови, розглядали варіант перенесення свята, але поки не зрозуміло коли та як швидко вдасться справитись з COVID-19. Тож, зважаючи на це, у нинішньому році День міста вирішили не планувати.Разом з тим, на сьогодні не найкращі фінансові можливості для організації подібних заходів. Тож заммера висловив сподівання, що ковельчани з розумінням віднесуться до таких змін у планах громади.Остаточне рішення стосовно питання ухвалять на черговій сесії 28 травня.Нагадаємо, станом на 21 травня у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 127 випадків Covid-19. З них — 123 - у Ковелі, 4 — у районі. Чотири — летальних.