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У Ковелі через спалах COVID-19 хочуть відмінити святкування Дня міста

У Ковелі через спалах COVID-19 хочуть відмінити святкування Дня міста
У Ковелі відмінити святкові заходи з нагоди Дня міста.

Про це йдеться на сайті мерії.

Як розповів заступник міського голови Ігор Прокопів, розглядали варіант перенесення свята, але поки не зрозуміло коли та як швидко вдасться справитись з COVID-19. Тож, зважаючи на це, у нинішньому році День міста вирішили не планувати.

Разом з тим, на сьогодні не найкращі фінансові можливості для організації подібних заходів. Тож заммера висловив сподівання, що ковельчани з розумінням віднесуться до таких змін у планах громади.

Остаточне рішення стосовно питання ухвалять на черговій сесії 28 травня.

Нагадаємо, станом на 21 травня у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 127 випадків Covid-19. З них — 123 - у Ковелі, 4 — у районі. Чотири — летальних.

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Теги: День міста, Ковель, коронавірус
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