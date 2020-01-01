У Ковелі через спалах COVID-19 хочуть відмінити святкування Дня міста
Сьогодні, 16:59
У Ковелі відмінити святкові заходи з нагоди Дня міста.
Про це йдеться на сайті мерії.
Як розповів заступник міського голови Ігор Прокопів, розглядали варіант перенесення свята, але поки не зрозуміло коли та як швидко вдасться справитись з COVID-19. Тож, зважаючи на це, у нинішньому році День міста вирішили не планувати.
Разом з тим, на сьогодні не найкращі фінансові можливості для організації подібних заходів. Тож заммера висловив сподівання, що ковельчани з розумінням віднесуться до таких змін у планах громади.
Остаточне рішення стосовно питання ухвалять на черговій сесії 28 травня.
Нагадаємо, станом на 21 травня у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 127 випадків Covid-19. З них — 123 - у Ковелі, 4 — у районі. Чотири — летальних.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Як розповів заступник міського голови Ігор Прокопів, розглядали варіант перенесення свята, але поки не зрозуміло коли та як швидко вдасться справитись з COVID-19. Тож, зважаючи на це, у нинішньому році День міста вирішили не планувати.
Разом з тим, на сьогодні не найкращі фінансові можливості для організації подібних заходів. Тож заммера висловив сподівання, що ковельчани з розумінням віднесуться до таких змін у планах громади.
Остаточне рішення стосовно питання ухвалять на черговій сесії 28 травня.
Нагадаємо, станом на 21 травня у Ковелі та Ковельському районі зареєстрували 127 випадків Covid-19. З них — 123 - у Ковелі, 4 — у районі. Чотири — летальних.
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