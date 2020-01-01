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У місті на Волині зіткнулися легковик та скутер

У місті на Волині зіткнулися легковик та скутер
У Володимирі-Волинському трапилася аварія за участю автомобіля та скутера.

Про це йдеться на інстаграм-сторінці "Твій Володимир".

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, на вулиці Привокзальна.

Як повідомляють, зіткнулися автомобіль марки Audi та скутер.

На щастя, потерпілих в аварії немає.

Зазначимо, що це вже друга аварія на вулиці Привокзальна у Володимирі за два дні. Вчора, 20 травня, не розминулися мотоцикл Loncin LX із автомобілем Audi 80. Постраждав мотоцикліст.

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Знову ДТП на вул. Привокзальна, за участю скутера та автомобіля Audi. На щастя всі живі.

Допис, поширений Твій Володимир


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Теги: Володимир, аварія, мотоцикліст
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