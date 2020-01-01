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У Луцьку затримали хлопця, який розгулював з пістолетом та ножем

У Луцьку затримали хлопця, який розгулював з пістолетом та ножем
Учора, 20 травня, на вулиці Кравчука у Луцьку затримали 25-річного чоловіка із холодною зброєю.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Під час поверхневого огляду оперативники вилучили у місцевого жителя предмет, схожий на пістолет, набої до нього, ніж та телескопічний кийок з ознаками холодної зброї.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Луцьк, холодна зброя
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Коментарі 1
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"предмет, схожий на пістолет" - або це ще може бути запальничка?????
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