У Луцьку затримали хлопця, який розгулював з пістолетом та ножем





Про це



Під час поверхневого огляду оперативники вилучили у місцевого жителя предмет, схожий на пістолет, набої до нього, ніж та телескопічний кийок з ознаками холодної зброї.



За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 травня, на вулиці Кравчука у Луцьку затримали 25-річного чоловіка із холодною зброєю.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Під час поверхневого огляду оперативники вилучили у місцевого жителя предмет, схожий на пістолет, набої до нього, ніж та телескопічний кийок з ознаками холодної зброї.За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію