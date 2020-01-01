Луцька лікарня отримала новітній апарат, який дозволяє робити операції при найменших розрізах. ФОТО

Сьогодні у КП “Луцька міська клінічна лікарня” презентували роботу новітнього апарата для проведення лапароскопічних операцій.Про це йдеться на сайті мерії Луцька.Це сучасне медичне обладнання дозволяє виконувати широкий спектр оперативних втручань на внутрішніх органах. Особливістю його є наявність аргоноплазмового коагулятора – електрохірургічного пристрою для безконтактної зупинки кровотеч. Таке обладнання значно скорочує час операції та підвищує її безпечність для пацієнта.Оглянути роботу нового обладнання прийшли секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, радник міського голови, начальник управління охорони здоров’я. Цьогоріч з міського бюджету було виділено 2,5 млн грн для придбання ендоскопічної хірургічної стійки для Луцької міської клінічної лікарні.За словами заступника директора закладу з хірургічної допомоги, лапароскопічні операції витіснили традиційні втручання з великими розрізами та високим рівнем операційної травми. Виконання лапароскопічних операцій на Волині розпочато ще у 1996 році з впровадження лапароскопічної холецистектомії у Луцькій міській клінічній лікарні.На сьогодні Луцька міська клінічна лікарня є лідером із кількості проведення малоінвазивних втручань. Щороку хірурги проводять понад три тисячі малоінвазивних ендоскопічних втручань. Сюди звертаються за допомогою не лише волиняни, а й мешканці інших областей.Як розповідають медики, із застосуванням цієї апаратури проводиться оперативне лікування хірургічної, гінекологічної, урологічної, ортопедичної, отоларингологічної патології. Лікарі вже виконують складні лапароскопічні Sleeve-резекції шлунка та резекції сигмовидної кишки. Малоінвазивні втручання проводяться практично на всіх органах як при планових, так і при невідкладних операціях.“Послідовно і системно оновлюємо обладнання у Луцькій міській клінічній лікарні та в інших міських лікувальних закладах, проводимо капітальні ремонти у медичних закладах. Щодня до медичних установ за допомогою звертаються сотні лучан та жителів інших міст, сіл. Дуже важливо, щоб лікарі мали можливість проводити хірургічні втручання, використовуючи високоточне, новітнє обладнання. Нова хірургічна стійка, яка нещодавно з’явилася у міській клінічній лікарні, широко застосовується у гінекологічній, терапевтичній, травматологічній практиці. Це інноваційне, сучасне та якісне обладнання, якого і потребував заклад, аби і надалі оперативно та професійно надавати необхідну медичну допомогу”,- зазначив радник міського голови Ігор Поліщук.