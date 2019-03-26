У цуманській колонії провели ревізію





Про це



Найбільшу увагу він приділив питанням додержання конституційних прав громадян, які там утримуються, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченню, стану залучення засуджених до суспільно-корисної праці.



У ході візиту керівник прокуратури області здійснив обхід території, з'ясував стан приміщень, у яких перебувають ув’язнені, кімнати тривалих побачень, харчоблоку та медичної частини. Звернув особливу увагу на додержання протиепідемічних заходів у запобіганні захворюванню засуджених на коронавірус.



Також прокурор Волині віч-на-віч поспілкувався із засудженими: найбільше їх цікавили питання звільнення від подальшого відбування покарання та додержання адміністрацією установи вимог новел законодавства щодо користування гаджетами.



«Прокурори щомісяця відвідують цю установу, встановлюючи порушення вимог законодавства при утриманні громадян. Перевірки виявляють порушення правил пожежної безпеки чи факти недостатнього забезпечення ліками, - зауважив Тарас Безрукий, спілкуючись із керівництвом колонії, - Так, ці люди перебувають у місцях позбавлення волі, проте вони не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу. І ми маємо зробити все, щоб після відбування покарання, яке вони відбувають у місцях позбавлення волі вперше, вони повернулися до нормального життя у суспільстві".



Крім цього, прокурор Волині наголосив керівництву установи на необхідності неухильного додержання режиму.



Додержання вимог законодавства при утриманні ув’язнених у місцях несвободи і надалі перебуватиме на контролі прокуратури Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурор Волинської області Тарас Безрукий відвідав Цуманську виправну колонію №84, де відбувають покарання 135 засуджених, які вперше потрапили за ґрати.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Найбільшу увагу він приділив питанням додержання конституційних прав громадян, які там утримуються, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченню, стану залучення засуджених до суспільно-корисної праці.У ході візиту керівник прокуратури області здійснив обхід території, з'ясував стан приміщень, у яких перебувають ув’язнені, кімнати тривалих побачень, харчоблоку та медичної частини. Звернув особливу увагу на додержання протиепідемічних заходів у запобіганні захворюванню засуджених на коронавірус.Також прокурор Волині віч-на-віч поспілкувався із засудженими: найбільше їх цікавили питання звільнення від подальшого відбування покарання та додержання адміністрацією установи вимог новел законодавства щодо користування гаджетами.«Прокурори щомісяця відвідують цю установу, встановлюючи порушення вимог законодавства при утриманні громадян. Перевірки виявляють порушення правил пожежної безпеки чи факти недостатнього забезпечення ліками, - зауважив Тарас Безрукий, спілкуючись із керівництвом колонії, - Так, ці люди перебувають у місцях позбавлення волі, проте вони не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу. І ми маємо зробити все, щоб після відбування покарання, яке вони відбувають у місцях позбавлення волі вперше, вони повернулися до нормального життя у суспільстві".Крім цього, прокурор Волині наголосив керівництву установи на необхідності неухильного додержання режиму.Додержання вимог законодавства при утриманні ув’язнених у місцях несвободи і надалі перебуватиме на контролі прокуратури Волині.

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