Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 травня





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Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -3º, вдень 10-15º тепла. Видимість 4-6 км.



У Луцьку завтра, 22 травня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -2º, вдень 12-14º тепла. Видимість 4-6 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю у Волинській області очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -3º, вдень 10-15º тепла. Видимість 4-6 км.У Луцьку завтра, 22 травня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -2º, вдень 12-14º тепла. Видимість 4-6 км.

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