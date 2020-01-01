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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 22 травня
У п'ятницю у Волинській області очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -3º, вдень 10-15º тепла. Видимість 4-6 км.

У Луцьку завтра, 22 травня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, на поверхні грунту заморозки 0º, -2º, вдень 12-14º тепла. Видимість 4-6 км.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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