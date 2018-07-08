Олів’є, млинці та супи: український ресторан безкоштовно годує медиків. ВІДЕО





У Києві, Дніпрі та Харкові ресторан "Мафія" з самого початку епідемії готує безкоштовні ланчі для медиків, обіцяють так робити до завершення обмежень. Про це йдеться в сюжеті



Лікарі за гарячий домашній обід дякують, бо в такому стресі про їжу їм навіть ніколи думати.



Меню щодня різноманітне, страви домашні. Щодня на приготування комплексних обідів у кухарів йде щонайменше три години. Далі продукти фасують в одноразовий посуд, а кожну порцію в окремий пакунок. Безпека понад усе. Рукавички, шапочки та одноразові халати у всіх працівників. Медиків ресторан годує з початку карантину, понад 2 місяці.



В такому режимі годуватимуть лікарів до кінця карантину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заклади громадського харчування, залишившись на карантині без своїх звичних клієнтів, почали частувати обідами лікарів.У Києві, Дніпрі та Харкові ресторан "Мафія" з самого початку епідемії готує безкоштовні ланчі для медиків, обіцяють так робити до завершення обмежень. Про це йдеться в сюжеті Фактів Лікарі за гарячий домашній обід дякують, бо в такому стресі про їжу їм навіть ніколи думати.Меню щодня різноманітне, страви домашні. Щодня на приготування комплексних обідів у кухарів йде щонайменше три години. Далі продукти фасують в одноразовий посуд, а кожну порцію в окремий пакунок. Безпека понад усе. Рукавички, шапочки та одноразові халати у всіх працівників. Медиків ресторан годує з початку карантину, понад 2 місяці.В такому режимі годуватимуть лікарів до кінця карантину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію