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Зеленський підписав закон про банки

Зеленський підписав закон про банки
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.

Про це повідомили в Офісі президента.

Документ, що його підписав Глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.

Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів.

Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

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Теги: закон, Володимир Зеленський, банк, регулювання
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