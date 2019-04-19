Зеленський підписав закон про банки

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.



Про це повідомили в



Документ, що його підписав Глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.



Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.



Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів.



Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.Про це повідомили в Офісі президента Документ, що його підписав Глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів.Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

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