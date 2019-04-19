Зеленський підписав закон про банки
21 травень, 23:37
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.
Про це повідомили в Офісі президента.
Документ, що його підписав Глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.
Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.
Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів.
Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.
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Про це повідомили в Офісі президента.
Документ, що його підписав Глава держави, передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.
Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.
Такий крок сприятиме надійності та стабільності банківської системи, відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів.
Реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.
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