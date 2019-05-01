На Рівненській АЕС відключили та вивели в резерв енергоблок №3





В Енергоатомі пояснили, що це передбачено новим прогнозним енергобалансом виробництва та споживання електроенергії. Про це пишуть



Йдеться про скандальне рішення керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії на ТЕС, що належать одному олігарху.



Дії чиновників призвели до значного зростання тарифів на електрику, адже собівартість її виробницва на ТЕС вища, ніж на АЕС.



Цей документ вже став підставою для відкриття кримінального провадження Державним бюро розслідувань.



Нині у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Енергоблок №3 Рівненської АЕС о 13.15 відключено від електромережі та переведено у резерв до 4 серпня 2020 року.В Енергоатомі пояснили, що це передбачено новим прогнозним енергобалансом виробництва та споживання електроенергії. Про це пишуть Факти Йдеться про скандальне рішення керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії на ТЕС, що належать одному олігарху.Дії чиновників призвели до значного зростання тарифів на електрику, адже собівартість її виробницва на ТЕС вища, ніж на АЕС.Цей документ вже став підставою для відкриття кримінального провадження Державним бюро розслідувань.Нині у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС України.

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