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«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО

«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО
Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол вдягнув вишиванку в нідерландському стилі, створену у співпраці нідерландським дизайнером Емілі Германс та українським виробником етноодягу «Едельвіка».

Про це повідомляють на сайті Посольства Нідерландів в Україні.

«Я був вражений красою вишиванок на День Незалежності, коли я тільки приїхав в Україну. Мені подобається ідея «традицій в інноваціях та інноваційності традиції». Моя роль як посла - створювати міст між Нідерландами та Україною, і цей проєкт повною мірою реалізує це прагнення. Я дуже задоволений результатом. Ця вишиванка символізує те, наскільки ми цінуємо цю прекрасну українську традицію, якій ми хотіли додати відтінок нідерландських інновацій. Я дуже задоволений цим поєднанням і носитиму цю вишиванку з гордістю», - заявив нідерландський посол Йеннес де Мол.

«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО
«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО

Створення унікального дизайну даної вишиванки стало результатом вебінару, присвяченого тенденціям використання різних технік вишивки.

«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО

«Орнаменти та кольори нідерландського острова Маркен, символічність підібраних елементів та типові українські техніки вишивки гармонійно поєднуються у цілісну картину», - наголошується у повідомленні.

«Буду носити з гордістю»: посол Нідерландів вбрався у вишиванку, яку створила луцька компанія. ФОТО

Як зазначили у посольстві, історія нідерландської вишиванки розповідає про традиції двосторонніх відносин Нідерландів та України: співпраці у багатьох пріоритетних галузях економіки, сільського господарства, освіти, культури, прав людини, миру та справедливості.

«У День Вишиванки, 21 травня цього року, ми пишаємося тим, що ділимося з вами результатами цього натхненного проєкту міжкультурної співпраці та сподіваємось, що він знайде своє особливе місце та значення у вашій власній історії Нідерландів та України», - заявили у посольстві.

День Вишиванки виник у 2006 році та став міжнародним. Він відзначається щороку у третій четвер травня. Цей день покликаний об'єднати всіх українців у світі, незалежно від віросповідання, мови, якою вони говорять чи місця їх проживання. Це свято-флешмоб: в цей день багато людей носять вишиванки, вшановуючи українську культуру, єдність, і патріотизм.

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Теги: посол, Едельвіка, вишиванка
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