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У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс

У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс
Будівництво адміністративно-спортивного комплексу запланували у селі Коршів.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва адміністративно-спортивного комплексу на вулиці Лесі Українки, 82 в селі Коршів Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Про це інформує «Волинь Online».

Замовником виступила Коршівська сільська рада.

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Функціональне призначення ділянки: землі житлової та громадської забудови. Вид використання ділянки: для обслуговування адміністративно-спортивного комплексу. Відповідає генеральному плану села Коршів, затвердженому рішенням Коршівської сільради від 24 листопада 2017 року.

Гранично допустима висотність споруди – до 14 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 58 %.

Мінімально допустима відстань від об’єкта, що проектується, до червоних ліній – 6 метрів, ліній регулювання забудови – 3 метри, існуючих будинків та споруд – 28 метрів.

Планувальні обмеження відсутні. У межах ділянки підлягає перенесенню лінія газопроводу середнього тиску.

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Теги: Коршів, тендер, спорткомплекс, будівництво
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