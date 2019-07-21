У селі поблизу Луцька зведуть новий спорткомплекс
Сьогодні, 03:23
Будівництво адміністративно-спортивного комплексу запланували у селі Коршів.
Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва адміністративно-спортивного комплексу на вулиці Лесі Українки, 82 в селі Коршів Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Про це інформує «Волинь Online».
Замовником виступила Коршівська сільська рада.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Функціональне призначення ділянки: землі житлової та громадської забудови. Вид використання ділянки: для обслуговування адміністративно-спортивного комплексу. Відповідає генеральному плану села Коршів, затвердженому рішенням Коршівської сільради від 24 листопада 2017 року.
Гранично допустима висотність споруди – до 14 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 58 %.
Мінімально допустима відстань від об’єкта, що проектується, до червоних ліній – 6 метрів, ліній регулювання забудови – 3 метри, існуючих будинків та споруд – 28 метрів.
Планувальні обмеження відсутні. У межах ділянки підлягає перенесенню лінія газопроводу середнього тиску.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва адміністративно-спортивного комплексу на вулиці Лесі Українки, 82 в селі Коршів Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Про це інформує «Волинь Online».
Замовником виступила Коршівська сільська рада.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Функціональне призначення ділянки: землі житлової та громадської забудови. Вид використання ділянки: для обслуговування адміністративно-спортивного комплексу. Відповідає генеральному плану села Коршів, затвердженому рішенням Коршівської сільради від 24 листопада 2017 року.
Гранично допустима висотність споруди – до 14 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 58 %.
Мінімально допустима відстань від об’єкта, що проектується, до червоних ліній – 6 метрів, ліній регулювання забудови – 3 метри, існуючих будинків та споруд – 28 метрів.
Планувальні обмеження відсутні. У межах ділянки підлягає перенесенню лінія газопроводу середнього тиску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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