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У Луцьку відремонтують річкову пристань

У Луцьку відремонтують річкову пристань
У Луцьку по вулиці Лютеренській проведуть поточний ремонт пристані.

Про це йдеться на сайті «Прозоро» пише «Волинь UA».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Річковий порт Луцьк» проведе за 49 тисяч 602 гривень поточний ремонт пристані на вулиці Лютеранській.

До виконання робіт можуть приступати з 14 травня 2020 року.

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Теги: пристань, ремонт, тендер
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Коментарі 1
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Сьогодні вже 21-е травня закінчилося!!!!Ось так працюємо!!! І відповідно так і маємо.
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