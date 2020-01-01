У Луцьку відремонтують річкову пристань





Про це йдеться на сайті «Прозоро» пише



Товариство з обмеженою відповідальністю «Річковий порт Луцьк» проведе за 49 тисяч 602 гривень поточний ремонт пристані на вулиці Лютеранській.



До виконання робіт можуть приступати з 14 травня 2020 року.

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