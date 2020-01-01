У Луцьку відремонтують річкову пристань
Сьогодні, 21:36
У Луцьку по вулиці Лютеренській проведуть поточний ремонт пристані.
Про це йдеться на сайті «Прозоро» пише «Волинь UA».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Річковий порт Луцьк» проведе за 49 тисяч 602 гривень поточний ремонт пристані на вулиці Лютеранській.
До виконання робіт можуть приступати з 14 травня 2020 року.
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Про це йдеться на сайті «Прозоро» пише «Волинь UA».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Річковий порт Луцьк» проведе за 49 тисяч 602 гривень поточний ремонт пристані на вулиці Лютеранській.
До виконання робіт можуть приступати з 14 травня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Сьогодні вже 21-е травня закінчилося!!!!Ось так працюємо!!! І відповідно так і маємо.
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