Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
Сьогодні, 21:54
20-го травня ввечері у соцмережі мешканці Нововолинська почали скаржитися на сморід в місті, зазначаючи, що запах йде від підприємства «Кроноспан».
Відповідні дописи з’явилися в фуйсбук-групі “Нововолинськ інфо”. Близько ста коментарів лишили під публікаціями. Про це інформує БУГ.
Люди писали про нестерпний запах, який було чутно не лише поблизу 15-го мікрорайону, а й в різних районах міста та інших населених пунктах, наближених до Нововолинська.
«Кроноспан УА» на своїй сторінці в фейсбуці після скарг нововолинців залишив допис про проведення перевірки обладнання на підприємстві.
“Одразу ж після появи звернень та скарг мешканців міста у соцмережах ми провели позапланову перевірку роботи всіх систем заводу. Все працює в плановому режимі, збоїв у роботі обладнання не виявлено.. Однак, ми додатково перевірятимемо роботу виробничого та пилоочисного обладнання, про що інформуватимемо громаду і органи влади.
Вкотре наголошуємо, що «відключення фільтрів на ніч» чи «різке збільшення потужностей на ніч» не можливе технологічно.
Крім того, на підприємстві «Кроноспан УА», як і було обіцяно, на початку 2020 року було встановлено найсучасніші електростатичні фільтри WESP.
Однак, карантин в більшості країн Європи та закриття кордонів вплинули на темп пусконалагоджувальних робіт. Зараз попри карантин і пандемію COVID-19 підприємство робить усе можливе, щоб фільтри WESP почали роботу якнайшвидше”, – йдеться в повідомленні.
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Відповідні дописи з’явилися в фуйсбук-групі “Нововолинськ інфо”. Близько ста коментарів лишили під публікаціями. Про це інформує БУГ.
Люди писали про нестерпний запах, який було чутно не лише поблизу 15-го мікрорайону, а й в різних районах міста та інших населених пунктах, наближених до Нововолинська.
«Кроноспан УА» на своїй сторінці в фейсбуці після скарг нововолинців залишив допис про проведення перевірки обладнання на підприємстві.
“Одразу ж після появи звернень та скарг мешканців міста у соцмережах ми провели позапланову перевірку роботи всіх систем заводу. Все працює в плановому режимі, збоїв у роботі обладнання не виявлено.. Однак, ми додатково перевірятимемо роботу виробничого та пилоочисного обладнання, про що інформуватимемо громаду і органи влади.
Вкотре наголошуємо, що «відключення фільтрів на ніч» чи «різке збільшення потужностей на ніч» не можливе технологічно.
Крім того, на підприємстві «Кроноспан УА», як і було обіцяно, на початку 2020 року було встановлено найсучасніші електростатичні фільтри WESP.
Однак, карантин в більшості країн Європи та закриття кордонів вплинули на темп пусконалагоджувальних робіт. Зараз попри карантин і пандемію COVID-19 підприємство робить усе можливе, щоб фільтри WESP почали роботу якнайшвидше”, – йдеться в повідомленні.
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