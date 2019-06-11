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Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу

Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
20-го травня ввечері у соцмережі мешканці Нововолинська почали скаржитися на сморід в місті, зазначаючи, що запах йде від підприємства «Кроноспан».

Відповідні дописи з’явилися в фуйсбук-групі “Нововолинськ інфо”. Близько ста коментарів лишили під публікаціями. Про це інформує БУГ.

Люди писали про нестерпний запах, який було чутно не лише поблизу 15-го мікрорайону, а й в різних районах міста та інших населених пунктах, наближених до Нововолинська.

Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу

«Кроноспан УА» на своїй сторінці в фейсбуці після скарг нововолинців залишив допис про проведення перевірки обладнання на підприємстві.

“Одразу ж після появи звернень та скарг мешканців міста у соцмережах ми провели позапланову перевірку роботи всіх систем заводу. Все працює в плановому режимі, збоїв у роботі обладнання не виявлено.. Однак, ми додатково перевірятимемо роботу виробничого та пилоочисного обладнання, про що інформуватимемо громаду і органи влади.

Вкотре наголошуємо, що «відключення фільтрів на ніч» чи «різке збільшення потужностей на ніч» не можливе технологічно.
Крім того, на підприємстві «Кроноспан УА», як і було обіцяно, на початку 2020 року було встановлено найсучасніші електростатичні фільтри WESP.

Однак, карантин в більшості країн Європи та закриття кордонів вплинули на темп пусконалагоджувальних робіт. Зараз попри карантин і пандемію COVID-19 підприємство робить усе можливе, щоб фільтри WESP почали роботу якнайшвидше”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Нововолинськ, завод, Кроноспан
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