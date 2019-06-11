Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу





Відповідні дописи з’явилися в фуйсбук-групі “Нововолинськ інфо”. Близько ста коментарів лишили під публікаціями. Про це інформує



Люди писали про нестерпний запах, який було чутно не лише поблизу 15-го мікрорайону, а й в різних районах міста та інших населених пунктах, наближених до Нововолинська.





«Кроноспан УА» на своїй сторінці в



“Одразу ж після появи звернень та скарг мешканців міста у соцмережах ми провели позапланову перевірку роботи всіх систем заводу. Все працює в плановому режимі, збоїв у роботі обладнання не виявлено.. Однак, ми додатково перевірятимемо роботу виробничого та пилоочисного обладнання, про що інформуватимемо громаду і органи влади.



Вкотре наголошуємо, що «відключення фільтрів на ніч» чи «різке збільшення потужностей на ніч» не можливе технологічно.

Крім того, на підприємстві «Кроноспан УА», як і було обіцяно, на початку 2020 року було встановлено найсучасніші електростатичні фільтри WESP.



Однак, карантин в більшості країн Європи та закриття кордонів вплинули на темп пусконалагоджувальних робіт. Зараз попри карантин і пандемію COVID-19 підприємство робить усе можливе, щоб фільтри WESP почали роботу якнайшвидше”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го травня ввечері у соцмережі мешканці Нововолинська почали скаржитися на сморід в місті, зазначаючи, що запах йде від підприємства «Кроноспан».Відповідні дописи з’явилися в фуйсбук-групі “Нововолинськ інфо”. Близько ста коментарів лишили під публікаціями. Про це інформує БУГ Люди писали про нестерпний запах, який було чутно не лише поблизу 15-го мікрорайону, а й в різних районах міста та інших населених пунктах, наближених до Нововолинська.«Кроноспан УА» на своїй сторінці в фейсбуці після скарг нововолинців залишив допис про проведення перевірки обладнання на підприємстві.“Одразу ж після появи звернень та скарг мешканців міста у соцмережах ми провели позапланову перевірку роботи всіх систем заводу. Все працює в плановому режимі, збоїв у роботі обладнання не виявлено.. Однак, ми додатково перевірятимемо роботу виробничого та пилоочисного обладнання, про що інформуватимемо громаду і органи влади.Вкотре наголошуємо, що «відключення фільтрів на ніч» чи «різке збільшення потужностей на ніч» не можливе технологічно.Крім того, на підприємстві «Кроноспан УА», як і було обіцяно, на початку 2020 року було встановлено найсучасніші електростатичні фільтри WESP.Однак, карантин в більшості країн Європи та закриття кордонів вплинули на темп пусконалагоджувальних робіт. Зараз попри карантин і пандемію COVID-19 підприємство робить усе можливе, щоб фільтри WESP почали роботу якнайшвидше”, – йдеться в повідомленні.

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