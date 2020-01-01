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Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО

Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
Спільними зусиллями волонтерських платформ, благодійних фондів, медіа, зірок та українців вдалось зібрати понад 2 мільйони гривень для придбання засобів захисту для медиків зі всієї України.

60 захисних костюмів високого ступеня захисту отримали й волинські медики. Про це на своїй сторінці у facebook повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.

"Часто думаю про те, що сьогодні світ дорослих – це світ якихось несусвітніх комбінацій з викликів і загроз, в якому захистити життя може звичайна матеріальна річ. Як-от 3400 захисних комбінезонів для лікарів з усіх областей України. Але сьогодні я захоплена цими цифрами тільки тому, що бачу за ними людей.

Тих свідомих українців, хто не витрачав свою енергію на коменти зразка «о, волонтери, скільки можна збирати кошти». А просто відсилали смс-повідомлення, записували відеозвернення і були по-людськи ввімкненими в ситуацію і стали частиною процесу, за принципом «Роби те, що можеш, працюючи з тим, що маєш, просто там, де ти є». Дякую вам, люди!

Отже, завдяки благодійному марафону, який проводив канал 1+1 #Тинеодин», нашим відомим українським артистам, #УкраїнськаБіржаБлагодійності, нашій волонтерський платформі #РАЗОМпротиCOVID19 і людям було зібрано кошти в сумі- 2 011 210 грн!!!

Щиро дякую своїм друзям-волонтерам з Волонтерська платформа РАЗОМ ПРОТИ COVID-19,#НароднийТил. Дівчатка, хлопці просто схиляюся перед вашою властивістю оперативно реагувати в ситуаціях якого завгодно рівня складності! Ви мої герої! Особливі слова подяки Юлія Гончарова, Anna Gvozdiar, Valentyna Varava.

Ну і про 3400 захисних комбінезонів, які одягнуть наші лікарі, про яких також розповідав канал 1+1 в межах проекту «Ти не один», зокрема, про нашого волинського торакального хірурга Тараса Гапонюка.

І чомусь мені здається, що рівно настільки, наскільки важливо їм було отримати ці засоби захисту, настільки ж важливо було відчути – ти не один на цьому кораблі в цей шторм. Ми – поряд!

І часто цього буває достатньо, щоб відкрилося третє, п`яте і двадцять сьоме дихання. І тоді біда відступить. А ми що? Ми станемо сильнішими. Часом думаю – ну куди вже далі? А виявляється, що є куди!

Дякую всім!!! Здоров`я всім і Божого благословення!
P.S. 60 захисних костюмів, високого ступеня захисту, комфорту, німецького виробника у межах проекту отримали лікарі Волині", йдеться в дописі.

Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО

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Теги: Наталя Ариванюк, волонтер, захисні костюми, медики
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