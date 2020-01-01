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Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО

Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО
Громадський транспорт у Луцьку не працює з 19 березня. Нині в мерії чекають на рішення Уряду, розповів Суспільному виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Лише тоді міські урядники вирішать, чи запускати рух маршруток та тролейбусів в обласному центрі.

Нагадаємо, від 22 травня в Україні послаблять карантин. Зокрема, в деяких обласних центрах відзавтра відновить роботу громадський транспорт.

Суспільне Волині зібрало думки перевізників, урядників та лікарів, щодо відновлення руху громадського транспорту у місті.

У міській раді розповіли, нині перевіряють готовність перевізників до відновлення роботи транспорту та чекають рішення Уряду.

Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт: "Виходячи з усіх вимог пов’язаних з карантинними обмеженнями, ми вже провели нараду з перевізниками. Якщо постанова Кабміну надасть нам дозвіл розпочати рух транспорту, ми його відновимо. Ми до цього готові".

Луцькі перевізники готові відновити роботу у будь-який момент, - каже керівник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц. З його слів, під час двомісячного карантину на підприємстві ремонтували тролейбуси і маршрутки.

"Більше двох місяців підприємство простоює. І на сьогоднішній день ми практично готові до виїзду. Чекаємо на рішення Уряду."

Волинь нині серед восьми областей, де фіксують найбільшу кількість хворих на коронавірус. Нагадаємо, на думку фахівців МОЗу Волинь ще не готова до запуску транспорту.

Зі слів головної санітарної лікарки області Наталії Янко, показники захворюваності в Луцьку та області нині дозволяють втілити у життя запропоновані Урядом карантинні послаблення.

"Я б не сказала, що ситуація в нас є якоюсь критичною. Сьогодні ми проводимо розрахунок показників. В цілому по області у нас ненабагато вищий ніж рекомендовано МОЗ, а деякі показники і відповідають. Є всі покази, щоб поступово поетапно відновлювати".

Чи увійде Волинь до списку областей, яким дозволять приступити до другого етапу послаблення карантину, наразі невідомо.


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Теги: громадський транспорт, відновлення, карантин, Луцьк, постанова, Кабмін
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