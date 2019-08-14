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На Волині пам'ятку архітектури національного значення передадуть релігійній громаді

На Волині пам'ятку архітектури національного значення передадуть релігійній громаді
Храм та дзвіницю у селі Кутрів Горохівського району передають в користування релігійній громаді Православної церкви України.

Про користування культовими спорудами йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА пише «Волинь Online».

Враховуючи звернення настоятеля релігійної громади Георгія Переможця Православної церкви України села Кутрів Горохівського району, з метою оформлення правовідносин з релігійною громадою згідно з вимогами чинного законодавства України, вирішили надати право користування культовими спорудами: храмом та дзвіницею – пам’ятками архітектури національного значення (охоронний № 103), що розташовані у селі Кутрів, релігійній громаді Георгія Переможця Православної церкви України.

Управлінню культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації доручили підготувати та подати на підпис голові облдержадміністрації договір про безоплатне користування релігійною громадою культовими спорудами, що є державною власністю; утворити комісію з передачі культових споруд та подати на затвердження акт приймання-передачі майна голові облдержадміністрації.

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Теги: Кутрів, храм, релігійна громада, пам'ятка архітектури
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