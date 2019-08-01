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Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО

Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО
У Луцьку зняли на відео неймовірні піруети військового літака у небі над центром міста.

Військовий літак кружляв над Луцьком на невеликій висоті, - передає "Конкурент".

Нагадаємо: на Луцькому військовому аеродромі дислокуються авіатори 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. В рамках виконання планових польотів пілоти підвищують свій рівень вправності на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ та навчально-бойових літаках Л-39 "Альбатрос".

Як зазначив командир військової частини – військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.


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Теги: військовий літак, винищувач, аеродром, авіація, пілот
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