Показали, як у небі над Луцьком кружляв військовий літак. ВІДЕО
Сьогодні, 02:34
У Луцьку зняли на відео неймовірні піруети військового літака у небі над центром міста.
Військовий літак кружляв над Луцьком на невеликій висоті, - передає "Конкурент".
Нагадаємо: на Луцькому військовому аеродромі дислокуються авіатори 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. В рамках виконання планових польотів пілоти підвищують свій рівень вправності на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ та навчально-бойових літаках Л-39 "Альбатрос".
Як зазначив командир військової частини – військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.
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Військовий літак кружляв над Луцьком на невеликій висоті, - передає "Конкурент".
Нагадаємо: на Луцькому військовому аеродромі дислокуються авіатори 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. В рамках виконання планових польотів пілоти підвищують свій рівень вправності на легких фронтових винищувачах МіГ-29, навчально-бойових винищувачах МіГ-29УБ та навчально-бойових літаках Л-39 "Альбатрос".
Як зазначив командир військової частини – військовий льотчик першого класу полковник Віктор Меретін, планові польоти в Севастопольській бригади тактичної авіації проводяться часто. Для цього на Луцькому аеродромі є все необхідне, зокрема система підсвітки летовища для злету-посадки в нічний час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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