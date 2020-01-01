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В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення

В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення
В рамках послаблення карантину вже з 1 червня в Україні можуть бути відновлені залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляє УНІАН.

Як зазначив він у своєму Telegram, робота транспорту буде поступово відновлюватись у регіонах, де епідемія має контрольований характер.

Мова йде про регіони, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.

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Теги: карантин, послаблення, залізничне сполучення, залізниця
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