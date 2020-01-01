В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення
Сьогодні, 04:29
В рамках послаблення карантину вже з 1 червня в Україні можуть бути відновлені залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляє УНІАН.
Як зазначив він у своєму Telegram, робота транспорту буде поступово відновлюватись у регіонах, де епідемія має контрольований характер.
Мова йде про регіони, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.
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Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляє УНІАН.
Як зазначив він у своєму Telegram, робота транспорту буде поступово відновлюватись у регіонах, де епідемія має контрольований характер.
Мова йде про регіони, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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