Курс валют у Луцьку на 22 травня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.72, а продаж – 26.84.
Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.20.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,32.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.39.
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Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.20.
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,32.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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