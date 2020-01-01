Ранок 22 травня: в Україні – понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом, на Волині – 740

Підтвердили 20 148 випадків COVID-19, з них 6585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 442 випадків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Усього в Україні дослідили 267 185 зразків методом ПЛР.Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей та 3190 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей та 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 588 людей, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.Загалом 6585 пацієнтів вже одужали, зокрема 1722 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 824 (441 одужав);Дніпропетровська обл. — 859 (176 одужали);Донецька обл. — 141 (57 одужали);Житомирська обл. — 607 (273 одужали);Закарпатська обл. — 1003 (255 одужали);Запорізька обл. — 401 (221 одужали);Івано-Франківська обл. — 1268 (596 одужали);м. Київ — 2522 (338 одужали);Київська обл. — 1344 (262 одужали);Кіровоградська обл. — 460 (344 одужали);Луганська обл. — 43 (33 одужали);Львівська обл. — 1240 (250 одужали);Миколаївська обл. — 277 (109 одужали);Одеська обл. — 814 (106 одужали);Полтавська обл. — 266 (218 одужали);Рівненська обл. — 1323 (453 одужали);Сумська обл. — 166 (106 одужали);Тернопільська обл. — 1105 (720 одужали);Харківська обл. — 866 (208 одужали);Херсонська обл. — 173 (133 одужали);Хмельницька обл. — 299 (89 одужали);Черкаська обл. — 383 (227 одужали);Чернівецька обл. — 2905 (752 одужали);Чернігівська обл. — 119 (41 одужав).Зауважимо, що за добу на Волині - 42 нових виявлених випадки.