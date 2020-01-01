У волинській лікарні пацієнту видалили чималий камінь з нирки без розрізів





Про це повідомив лікар Микола Зубок.



За словами медика, пацієнту провели перкутанну нефролітотрипсію (сучасний малоінвазивний метод лікування сечокам'яної хвороби) конкременту лівої нирки, що мав розмір 23 міліметри.



Операція пройшла успішно, пацієнт почуває себе задовільно.



"Завдяки такому оперативному втручанню пацієнт позбувся каменів через малий прокол у поперековій ділянці з мінімальною тривалістю перебування в стаціонарі", - відзначив Микола Зубок.



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