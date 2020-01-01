Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка має прийняти рішення щодо послаблення або непослаблення карантин, на Волині ще не відбулася. Засідання відбудеться о 14 годині 22 травня.Про це йшлося сьогодні, 22 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАповідомила, що Волинь не відповідає тим трьом показникам, відповідати регіон, аби могти послабити протиепідемічні заходи.Зокрема, показник інцидентності на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі - 12). Інші два показники – в нормі. Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням - 13,11. Утім, навіть якщо не відповідає вимогам один з показників, область не може перейти до наступного етапу послаблення карантину.«Регіональна комісія не має прийняти рішення щодо послаблення карантину. Саме це ми будемо їм рекомендувати. ОДА буде моніторити ситуацію двічі на день. В разі покращення ситуації, обіцяють негайно прийняти рішення щодо послаблення карантину», - сказала Щербак.Нагадаємо, від сьогодні, 22 травня, в Україні.Така форма карантину передбачає його послаблення у межах регіонів з врахуванням трьох критеріїв. Послаблювати карантин й, зокрема, відновлювати роботу громадського транспорту можуть з 22 травня регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.Станом на ранок 22 травня, 42 з них виявили за останню добу.