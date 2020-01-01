У хлопця-сироти з Луцька – рак: його життя врятує пересадка кісткового мозку





Про це Інформаційному агентству



Хлопець потребує термінової пересадки кісткового мозку від нерідного донора, оскільки ані його брати, ані сестри у донори не підійшли. Окрім того, у юнака важка форма цукрового діабету.



Всі ці роки Денис мужньо долав хворобу, проте нещодавно стався рецидив хвороби. Після того як батьки трагічно загинули, юнака разом із двома сестрами та братом самотужки виховує бабуся. Старшій жінці не під силу зібрати кошти на лікування онука, а час невблаганно біжить.



Зі слів бабусі, єдиний шанс на порятунок – пересадка кісткового мозку, адже, як показали останні лабораторні дослідження, у Дениса абсолютно не виробляються тіла, які відповідають за утворення тромбоцитів.



Інформацію підтвердила й лікар-гематолог, яка раніше опікувалась юнаком, Ольга Граузс. Зі слів медика, нині Денис Пахомюк перебуває на черзі на трансплантацію кісткового мозку. Наразі для нього шукають відповідних донорів.



Окрім того, що загалом процедура із пошуку донорів для подальшої трансплантації є дуже клопіткою та довготривалою, операція та лікування коштують чималих грошей, яких у бабусі, яка самостійно виховує чотирьох онуків, на жаль, немає.



Нагадаємо, Денис Пахом’юк – 2002 року народження. Зростав дуже активною дитиною. Крім нього, в сім’ї виховувались ще дві сестрички та брат. Але діти дуже рано втратили матір, а через три роки після її смерті – ще й батька. На щастя, до сиротинця не потрапили, бо за їхнє виховання взялися дідусь із бабусею, батьки мами. Коли Денискові було 10 років, він поїхав відпочивати зі старшим братом до Одеси. Дорогою додому хлопчикові стало зле, а вже за два тижні він потрапив у лікарню, де йому діагностували хворобу Боткіна. Лише через місяць безуспішного лікування дитині поставили інший діагноз – аутоімунний гепатит із високим ступенем активності (цирозом).



Після тривалого лікування повністю уражену печінку хлопчика вдалося відновити. Проте минуло небагато часу і хвороба знову нагадала про себе. Попри те, що печінка функціонує нині добре, у дитини в кістковому мозку не виробляються тіла, які відповідають за утворення тромбоцитів. Із 19 червня 2014 року хлопець переодично перебував у відділенні онкогематологічного центру Волинської обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозом апластична анемія, трилінійна, важкого ступеню.



Реквізити карти ПриватБанку бабусі Дениса: 5168 7573 4566 2409 Отримувач: Іванова Віра Степанівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 5 років 17-річний лучанин Денис Пахомюк веде нелегку боротьбу із онкологією – трилінійною апластичною анемією важкого ступеня.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла Іванова Віра Степанівна, бабуся хлопця.Хлопець потребує термінової пересадки кісткового мозку від нерідного донора, оскільки ані його брати, ані сестри у донори не підійшли. Окрім того, у юнака важка форма цукрового діабету.Всі ці роки Денис мужньо долав хворобу, проте нещодавно стався рецидив хвороби. Після того як батьки трагічно загинули, юнака разом із двома сестрами та братом самотужки виховує бабуся. Старшій жінці не під силу зібрати кошти на лікування онука, а час невблаганно біжить.Зі слів бабусі, єдиний шанс на порятунок – пересадка кісткового мозку, адже, як показали останні лабораторні дослідження, у Дениса абсолютно не виробляються тіла, які відповідають за утворення тромбоцитів.Інформацію підтвердила й лікар-гематолог, яка раніше опікувалась юнаком, Ольга Граузс. Зі слів медика, нині Денис Пахомюк перебуває на черзі на трансплантацію кісткового мозку. Наразі для нього шукають відповідних донорів.Окрім того, що загалом процедура із пошуку донорів для подальшої трансплантації є дуже клопіткою та довготривалою, операція та лікування коштують чималих грошей, яких у бабусі, яка самостійно виховує чотирьох онуків, на жаль, немає.Нагадаємо, Денис Пахом’юк – 2002 року народження. Зростав дуже активною дитиною. Крім нього, в сім’ї виховувались ще дві сестрички та брат. Але діти дуже рано втратили матір, а через три роки після її смерті – ще й батька. На щастя, до сиротинця не потрапили, бо за їхнє виховання взялися дідусь із бабусею, батьки мами. Коли Денискові було 10 років, він поїхав відпочивати зі старшим братом до Одеси. Дорогою додому хлопчикові стало зле, а вже за два тижні він потрапив у лікарню, де йому діагностували хворобу Боткіна. Лише через місяць безуспішного лікування дитині поставили інший діагноз – аутоімунний гепатит із високим ступенем активності (цирозом).Після тривалого лікування повністю уражену печінку хлопчика вдалося відновити. Проте минуло небагато часу і хвороба знову нагадала про себе. Попри те, що печінка функціонує нині добре, у дитини в кістковому мозку не виробляються тіла, які відповідають за утворення тромбоцитів. Із 19 червня 2014 року хлопець переодично перебував у відділенні онкогематологічного центру Волинської обласної клінічної дитячої лікарні з діагнозом апластична анемія, трилінійна, важкого ступеню.

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