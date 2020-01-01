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Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство

Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство
Оперативники поліції Волині розшукують Шпигу Андрія Івановича, 9 квітня 1971 року народження, уродженця Любомля, жителя міста Луцька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловіка шукають за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-742340, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантують.




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Теги: розшук, поліція, Волинь, Любомль, Андрій Шпига
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