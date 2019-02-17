Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників



розстріляв 7 відпочивальників, які приїхали з Києва.



Про це на свої сторінці у Facebook 22 травня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - пише



Загалом було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв 6 лягли спати в сарайчику на берегу, а двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка.



"Близько 1-ої години ночі, орендар ставка, професійний мисливець, на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ", - каже Геращенко.



Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.



Підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирській області на березі ставка поблизу села Новоселиця Попільнянського району чоловік з рушниці холоднокровнорозстріляв 7 відпочивальників, які приїхали з Києва.Про це на свої сторінці у Facebook 22 травня повідомив заступник міністра внутрішніх справ, - пише ТСН. Загалом було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 1962 р.н. Після розпиття спиртних напоїв 6 лягли спати в сарайчику на берегу, а двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка."Близько 1-ої години ночі, орендар ставка, професійний мисливець, на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ", - каже Геращенко.Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч. Потім почав розстрілювати 6-х сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.Підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває під вартою.

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