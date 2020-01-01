Помер відомий український політик
Сьогодні, 17:32
Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Микола Княжицький, - пише УНІАН.
"Анатолій Сергійович Матвієнко помер. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів націонал-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього була мрія об'єднати українські церкви, побачити Україну сильною і соборною ", - написав Княжицький.
Відомо, що у 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат від блоку "Наша Україна". Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенко", був членом партії. Анатолію Матвієнку було 67 років.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Микола Княжицький, - пише УНІАН.
"Анатолій Сергійович Матвієнко помер. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів націонал-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього була мрія об'єднати українські церкви, побачити Україну сильною і соборною ", - написав Княжицький.
Відомо, що у 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат від блоку "Наша Україна". Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенко", був членом партії. Анатолію Матвієнку було 67 років.
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