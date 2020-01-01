Помер відомий український політик

Анатолій Матвієнко.



Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Микола Княжицький, - пише



"Анатолій Сергійович Матвієнко помер. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів націонал-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього була мрія об'єднати українські церкви, побачити Україну сильною і соборною ", - написав Княжицький.



Відомо, що у 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат від блоку "Наша Україна". Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенко", був членом партії. Анатолію Матвієнку було 67 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер відомий український політикПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Микола Княжицький, - пише УНІАН "Анатолій Сергійович Матвієнко помер. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів націонал-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього була мрія об'єднати українські церкви, побачити Україну сильною і соборною ", - написав Княжицький.Відомо, що у 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат від блоку "Наша Україна". Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенко", був членом партії. Анатолію Матвієнку було 67 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію