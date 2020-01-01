вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий український політик

Помер відомий український політик
Помер відомий український політик Анатолій Матвієнко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Микола Княжицький, - пише УНІАН.

"Анатолій Сергійович Матвієнко помер. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, в незалежній Україні завжди був одним з лідерів націонал-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього була мрія об'єднати українські церкви, побачити Україну сильною і соборною ", - написав Княжицький.

Відомо, що у 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка. У 2006-2007 роках - народний депутат від блоку "Наша Україна". Народний депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенко", був членом партії. Анатолію Матвієнку було 67 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Матвієнко, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нерухомість та авто: статки керівника поліції Волині
Сьогодні, 18:01
У Ковелі патрульні виявили у салоні авто контрафактні цигарки
Сьогодні, 17:40
Помер відомий український політик
Сьогодні, 17:32
Загибель синів об’єднала родини: спогади про двох полеглих на Донбасі лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
Через демонтаж ринку у Луцьку на 8 днів перекриють вулицю в Старому місті
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець У пожежі на Волині загинув 20-річний хлопець
Сьогодні, 15:33
У Польщі неподалік Варшави знайшли тіло українця У Польщі неподалік Варшави знайшли тіло українця
Сьогодні, 10:51
У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік У Луцьку від коронавірусу помер 31-річний чоловік
20 травень, 12:57
На Волині син і мати померли від коронавірусу На Волині син і мати померли від коронавірусу
20 травень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Пакистані розбився пасажирський літак: на борту було понад 100 людей. ФОТО
Сьогодні, 18:04
 0
Нерухомість та авто: статки керівника поліції Волині
Сьогодні, 18:01
 0
У Ковелі патрульні виявили у салоні авто контрафактні цигарки
Сьогодні, 17:40
 0
Помер відомий український політик
Сьогодні, 17:32
 0
Загибель синів об’єднала родини: спогади про двох полеглих на Донбасі лучан. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8