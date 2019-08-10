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У Польщі неподалік Варшави знайшли тіло українця

У Польщі неподалік Варшави знайшли тіло українця
19 травня у польському місті Жирардув, що неподалік Варшави, знайшли тіло українця.

Про це пише ТСН з посиланням на видання eglos.pl.

Як повідомила прессекретарка місцевої поліції Моніка Гелінська, травм не було виявлено. За її словами, загиблим є 47-річний чоловік, громадянин України. На місці працювали поліцейські та прокурор міста. Більше інформації наразі про загиблого немає.

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Теги: смерть, українець, Польща
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