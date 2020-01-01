вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – дві аварії за участю велосипедистів

На Волині – дві аварії за участю велосипедистів
На Волині 21 травня трапилися дві аварії за участю велосипедистів.

Про це інформує ГУНП в області.

У Ковелі на вулиці Михайла Левицького,зіткнулися Honda Civic та 6-річний велосипедист.

У селі Прилуцьке під колеса Volkswagen Crafter потрапив 21-річний місцевий житель. Чоловік керував велосипедом у стані алкогольного сп’яніння.

Обидва велосипедисти отримали тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, велрсипедист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:39
ПЦУ частково відновлює богослужіння у храмах за участю вірян
Сьогодні, 14:33
На Волині – дві аварії за участю велосипедистів
Сьогодні, 14:10
Обрали нового заступника голови Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 14:01
Крила Героїв: зворушливі сім історій дружин загиблих військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
У Липинах зіткнулися Mercedes та мотоцикл У Липинах зіткнулися Mercedes та мотоцикл
21 травень, 13:30
У жахливій аварії на Київщині загинуло троє людей, ще двоє – у лікарні У жахливій аварії на Київщині загинуло троє людей, ще двоє – у лікарні
17 травень, 14:02
Повідомили деталі аварії з потерпілими у Луцькому районі, де Mercedes врізався у дерево Повідомили деталі аварії з потерпілими у Луцькому районі, де Mercedes врізався у дерево
15 травень, 10:28
Аварія в Луцькому районі: двох постраждалих «вирізали» рятувальники Аварія в Луцькому районі: двох постраждалих «вирізали» рятувальники
14 травень, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани вшанували пам’ять військовослужбовців, які загинули на Сході України. ФОТО
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині під час збуту наркотиків затримали двох хлопців, один з них – неповнолітній
Сьогодні, 14:55
 0
Машина загорілася на ходу: на Рівненщині посеред траси палав Renault. ФОТО
Сьогодні, 14:39
 0
ПЦУ частково відновлює богослужіння у храмах за участю вірян
Сьогодні, 14:33
 0
На Волині – дві аварії за участю велосипедистів
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8