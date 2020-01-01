На Волині – дві аварії за участю велосипедистів





Про це інформує ГУНП в області.



У Ковелі на вулиці Михайла Левицького,зіткнулися Honda Civic та 6-річний велосипедист.



У селі Прилуцьке під колеса Volkswagen Crafter потрапив 21-річний місцевий житель. Чоловік керував велосипедом у стані алкогольного сп’яніння.



Обидва велосипедисти отримали тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 21 травня трапилися дві аварії за участю велосипедистів.Про це інформує ГУНП в області.У Ковелі на вулиці Михайла Левицького,зіткнулися Honda Civic та 6-річний велосипедист.У селі Прилуцьке під колеса Volkswagen Crafter потрапив 21-річний місцевий житель. Чоловік керував велосипедом у стані алкогольного сп’яніння.Обидва велосипедисти отримали тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.

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