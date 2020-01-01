Луцьке держпідприємство хотіли незаконно продати на торгах

Служба безпеки України попередила незаконне відчуження майна підприємства стратегічно важливого значення, яке входить до сфери управління Державного агентства резерву.Про це інформує пресслужба відомства.Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему розробив приватний виконавець. Користуючись тим, що стосовно підприємства розпочали виконавче провадження за несплату деяких платежів, він планував реалізувати державний майновий комплекс на електронних торгах.Керівництво Луцького держпідприємства, згідно із законодавством, яке не дозволяє відчуження подібних об’єктів, офіційно заблокувало торги. За відкликання листа зловмисник запропонував менеджменту держкомбінату 10 тисяч доларів США.Правоохоронці затримали приватного виконавця у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч американських доларів.Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.