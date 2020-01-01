Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину





Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Зазначається, що чоловік своїми діями порушив частину 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю дружини.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Правопорушника покарали 40 годинами громадських робіт та стягнули 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районному суді визнали винним жителя села Кукли, який образив нецензурними словами свою дружину.Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Маневичі. Зазначається, що чоловік своїми діями порушив частину 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю дружини.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Правопорушника покарали 40 годинами громадських робіт та стягнули 420 гривень судового збору.

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