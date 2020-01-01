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Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину

Волинянин отримав 40 годин громадських робіт за те, що обматюкав дружину
У Маневицькому районному суді визнали винним жителя села Кукли, який образив нецензурними словами свою дружину.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише Район.Маневичі.

Зазначається, що чоловік своїми діями порушив частину 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чим умисно вчинив дії психологічного характеру, внаслідок чого завдав шкоди психічному здоров`ю дружини.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Правопорушника покарали 40 годинами громадських робіт та стягнули 420 гривень судового збору.

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Теги: лайка, суд, волинянин
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